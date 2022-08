Bayerns Innenminister Joachim Herrmann gibt „grünes Licht“ für Wasserwerfereinsatz in Nürnberg: Bereitschaftspolizei unterstützt Stadt bei der Baum-Bewässerung

Wasserwerfereinsatz in Nürnberg: Ab Dienstag, 30. August, unterstützt die Bayerische Bereitschaftspolizei auf Anforderung die Stadt bei der Bewässerung ihres Baumbestands. Bayerns Innenminister Joachim Herrmann hat dafür grünes Licht gegeben. Zum Einsatz kommt ein Wasserwerfer der neuesten Generation mit einem 10.000 Liter Tank, zunächst am Dienstag und Mittwoch, 30. und 31. August, sowie am Montag und Mittwoch, 5. und 7. September 2022. Insbesondere an folgenden Straßenzügen werden Bäume von etwa 7 bis 14 Uhr vom Wasserwerfer bewässert: Trierer Straße, Minervastraße, Finkenbrunn und Hafenstraße. Ob weitere Einsätze notwendig werden, ist von der Niederschlagslage abhängig. „In diesem Hitzesommer müssen wir zusammenhelfen, die von der anhaltenden Trockenheit geplagten Bäume vor schwereren Schäden zu bewahren“, erklärte Herrmann. „Ein gesunder Baumbestand ist für das Stadtklima unverzichtbar.“ Laut Herrmann unterstützt deshalb die Bereitschaftspolizei gerne die Stadt Nürnberg so lange, wie es notwendig ist, soweit der Wasserwerfer nicht für polizeiliche Einsätze benötigt wird. Zuletzt übernahm ein Wasserwerfer der Nürnberger Bereitschaftspolizeiabteilung im August 2018 die Bewässerung von Grünanlagen in Nürnberg. Nürnbergs Bürgermeister Christian Vogel : „Ich bedanke mich ausdrücklich für die unkomplizierte Hilfe bei der federführenden Dienststelle und den Beamtinnen und Beamten vor Ort. Die zusätzliche Wässerung ist deswegen besonders willkommen, weil die Nürnberger Sandböden eine schlechte Wasserspeicherkapazität haben, so dass die Böden in dieser Sommerhitze besonders schnell austrocknen.“