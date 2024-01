Holiday on Ice „No Limits“ mit Stargast Vanessa Mai – 04.01.2024 bis 07.01.2024 Olympiahalle München

Mit der neue Produktion NO LIMITS knüpft HOLIDAY ON ICE nahtlos an die Erfolge vergangener Jahre an und feiert sein spektakuläres 80-jähriges Jubiläum. NO LIMITS verbindet Innovation und Tradition auf einzigartige Weise und verspricht ein unvergessliches Live-Erlebnis. Ab Mitte November 2023 geht die Show auf Tour durch 20 deutsche Städte – vom 04. bis 07.01.2024 kommt sie in die Münchner Olympiahalle mit einem besonderen Highlight: Chart-Stürmerin Vanessa Mai erobert bei der Premiere die Eis-Bühne, feiert mit dem Publikum und sorgt für magische Momente.

NO LIMITS wird rasant, revolutionär und eröffnet unendliche Welten voller spannender

Unterhaltung und zauberhafter Überraschungen. In dieser Saison feiert HOLIDAY ON ICE

mit Stargast Vanessa Mai ein spektakuläres 80-jähriges Jubiläum. „Wir wollen das Publikum

in unsere magische, bunte und fröhliche Welt entführen. Mit der Show zeigen wir, dass unsere Fantasie auch nach 80 Jahren noch immer grenzenlos ist und wir mutig neue Wege

gehen“, erklärt CEO und Produzent Peter O’Keeffe und fügt hinzu: „Wir freuen uns riesig, dass Vanessa Mai dieses besondere Ereignis mit uns feiert.“

NO LIMITS wird der Tradition 80-jähriger Eisshow-Geschichte gerecht und durch den

Einsatz hochmoderner Technologien und Elemente gleichzeitig zu einer visionären

Inszenierung, die keine Grenzen kennt. Die weltbesten Eiskunstläufer:innen entfesseln auf

und über der Bühne eine wahre Symphonie der Bewegung und ziehen das Publikum mit

ihrer Präzision und Leichtigkeit in ihren Bann. Die Zuschauer:innen erwarten verblüffende

Performances, waghalsige Stunts und Eiskunstlauf auf Weltklasse-Niveau. Ob

anspruchsvolle Sprünge, beeindruckende Ensemble-Choreografien oder emotionale

Neuinterpretationen klassischer HOLIDAY ON ICE Elemente – NO LIMITS vereint all das

und überwindet auch hier Grenzen.

NO LIMITS ist eine abenteuerliche Lovestory: Zusammen mit den Protagonisten begibt sich

das Publikum auf eine fesselnde Heldenreise und taucht immer wieder in neue, unvergessliche Welten ein, in denen alles möglich scheint. Die Show erzählt eine mitreißende Geschichte über das Überwinden von Grenzen, das Finden von Liebe und die

Macht der menschlichen Verbindung. Ein spielerisches Abenteuer zwischen Fantasie und

Realität – die Zuschauer:innen immer hautnah dabei.

CHART-STÜRMERIN VANESSA MAI EROBERT DIE EIS-BÜHNE

Zur Premiere von NO LIMITS in München erwartet die Zuschauer:innen ein besonderes

Highlight: Sängerin, Schauspielerin, Tänzerin und Social-Media-Star Vanessa Mai wird die

Zuschauer:innen mit zwei ihrer großen Hits überraschen und diese live performen. Die 31-

Jährige ist mit ihren Alben und Singles Dauergast in den Charts und auch auf den großen

Bühnen. Aber damit nicht genug: Vanessa lebt ihre Träume, sprengt musikalische Grenzen

mit Rap Features und tanzt sich in den Let’s Dance Himmel. Dabei bleibt sie sich immer

treu und erfindet sich dennoch jedes Mal neu. Nun feiert die Entertainerin als Stargast der

diesjährigen Tour das 80-jährige Jubiläum von HOLIDAY ON ICE und sorgt für magische

Momente, die Generationen verbinden. „HOLIDAY ON ICE hat mich als kleines Mädchen

schon verzaubert. Die Eiskunstläufer:innen schwebten in ihren wunderschönen Kostümen

über das Eis und ich war wie gefesselt. Seitdem wusste ich: Tanzen, singen, performen,

das ist meine Welt. Und ich möchte mich genau wie HOLIDAY ON ICE immer wieder neu erfinden. Unglaublich, was die beste Eisshow der Welt in den letzten 80 Jahren geschafft

hat, und das über Kontinente hinweg. Es ist mir eine besondere Ehre, dass ich zusammen

mit HOLIDAY ON ICE dieses außergewöhnliche 80-jährige Jubiläum feiern darf“, erklärt

Vanessa Mai. HOLIDAY ON ICE präsentiert Vanessa Mai zur Premiere von NO LIMITS in

München am 04.01.2024 live.

HOLIDAY ON ICE – 80 JAHRE

Als 1943 eine kleine, aber ambitionierte Hotel-Show seine HOLIDAY ON ICE Uraufführung

in Toledo, Ohio, feierte, ahnte noch niemand, dass die spektakuläre Show ihren Siegeszug

um die Welt antreten wird. Seitdem hat sich die Marke weltweit einen Namen gemacht –

das Konzept war und ist einfach, aber brillant: HOLIDAY ON ICE begeistert mit Eiskunstlauf

der Weltklasse, aufsehenerregenden Bühnenbildern, fantasievollen Kostümen, High-End

Bühnentechnik und mitreißender Musik. Kostümbildner aus dem Lido, der Mailänder Skala

oder Christian Dior, Musiker wie Phil Collins – nur die Besten der Besten kreieren seit

Jahrzehnten für HOLIDAY ON ICE. Und auch in Deutschland blickt HOLIDAY ON ICE auf

eine lange, erfolgreiche Geschichte zurück: Modezar Rudolph Moshammer entwickelte zum

60. Geburtstag von HOLIDAY ON ICE exklusiv ein Diamantenkleid, Popqueen Sarah Connor

nahm für HOLIDAY ON ICE zwei Songs auf und Eiskunstläufer:innen wie Marika Kilius,

Hans-Jürgen Bäumler, Katarina Witt und Tanja Szewczenko arbeiteten an den

beeindruckenden Shows von HOLIDAY ON ICE mit. Inzwischen blickt HOLIDAY ON ICE in

80 Jahren auf weltweit mehr als 60.000 Shows in 5 Kontinenten und über 330 Millionen

Besucher zurück.

Die neue Show NO LIMITS ist ein weiterer Meilenstein in der 80-jährigen Geschichte.

„HOLIDAY ON ICE genießt ein beeindruckendes internationales Renommee und schafft

jedes Jahr in Zusammenarbeit mit etablierten Kreativen eine neue Welt auf dem Eis.

Innovation ist unser Antrieb, um eine anspruchsvolle Generation von Zuschauer:innen zu

begeistern“, so O’Keeffe.

NO LIMITS – DAS KREATIVTEAM

Kreativdirektor Kim Gavin hat für HOLIDAY ON ICE ein talentiertes Team

zusammengestellt, um NO LIMITS zu einem unvergesslichen Show-Erlebnis zu machen.

Gavin, ein renommierter Kreativer, hat bereits mit Weltstars wie Take That, Westlife, Pink

und Robbie Williams zusammengearbeitet und zuletzt die Las Vegas-Show von Adele

inszeniert. Die Choreografie für NO LIMITS stammt von Eislauflegende und Olympiasieger

Christopher Dean, der mit zahlreichen Goldmedaillen ausgezeichnet und in die

„Eiskunstlauf Hall of Fame“ aufgenommen wurde. Dean hat Küren für die Olympischen

Spiele inszeniert und ist als Regisseur, Coach und Jury-Mitglied für die britische Version von

Dancing On Ice tätig. Das beeindruckende Kostümdesign liegt in den Händen von

Michael Sharp, einem renommierten Designer, der bereits für Stars wie Jennifer Lopez,

Katy Perry, One Direction und Jessie J gearbeitet hat. Joanna Scotcher, Gewinnerin des

Olivier Awards, ist für das Bühnenbild und die Kulisse verantwortlich, während der

preisgekrönte Lichtdesigner Tim Routledge für das eindrucksvolle Lichtkonzept sorgt.

Routledge wurde bereits dreimal als „Lighting Designer of the Year“ ausgezeichnet und hat

für unzählige Stars und große Shows wie z.B. Spice Girls „Spice World“ UK Stadium Tour

und Beyoncés „Formation“ World Tour gearbeitet und designte den ESC 2023 in Liverpool.

Showzeiten für HOLIDAY ON ICE in München – Olympiahalle

04.01.2024 Do 19:00*

05.01.2024 Fr 15:00 19:00

06.01.2024 Sa 13:00 16:30 20:00

07.01.2024 So 13:00 16:30

* Show mit Stargast Vanessa Mai

Tickets sind bereits ab 34,40 Euro erhältlich (inkl. der gesetzl. MwSt., System-, Buchungsgebühr und VVKGebühr; zzgl. Spielstätten-, ÖPNV-Gebühr und Versandkosten).

Tipp für Familien: Nur HOLIDAY ON ICE bietet Kindern im Alter von vier bis 15 Jahren einen Kinderfestpreis.

Unabhängig von der Ticket-Kategorie der begleitenden Erwachsenen bleibt der Preis für die Kinder-Karten immer derselbe.

Tickets unter www.muenchenticket.de