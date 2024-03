Hopp, hopp: Die Hasen sind los beim Osterfest im Olympiapark

Es ist seit Jahren der große Frühlingsklassiker im Olympiapark: Das Osterfest am Ostersonntag – heuer am 31. März 2024 – mit hoppelnden Hasen und einem wie immer bunten, unterhaltsamen Programm für die ganze Familie.

Los geht es um 11.00 Uhr. Ab dann gibt es bis 17.00 Uhr eine Menge zu erleben. Die Showeinlagen von Zauberclown Manu bieten undurchschaubare Tricks und verblüffende Illusionen. Spannende und fantasievolle Geschichten sind im Märchenzelt zu hören, an der Bastelstation dürfen Kinder ab vier Jahren ihrer Kreativität freien Lauf lassen: ob sie Ostereier bekleben, ihre eigenen Nester bauen oder in einem Workshop für spektakuläre Effekte fertige Bilder mit buntem Sand bestreuen. Und man kann sich in fantasievolle Gestalten verwandeln: Von der verwunschenen Fee bis zum furchtlosen Piraten, das Kinderschminkteam erfüllt gerne Wünsche, und natürlich auch mit Glitzer!

Mit dabei sind neben den zwei Süßigkeiten verteilenden Osterhasen natürlich auch wieder die Münchner Schausteller mit Fahrgeschäften und Ständen und das Osterfest-erprobte Team von Radio Arabella, das mit Moderator Simon Jägersberger und einem abwechslungsreichen Bühnenprogramm durch die sechs Feststunden führt.

Tolle Preise gibt es am Olympiapark-Glücksrad zu gewinnen. Und frei nach dem Motto „Hai trifft Hase“ wird auch das Maskottchen des Sea Life „Sharky“ vorbeischauen. Ebenfalls vor Ort sind das Lottomobil und die AOK, beide mit Mitmachangeboten und schönen Give-aways. Eine ruhige Hand und Treffsicherheit sind am Stand von Das Handwerk beim Ringerlwerfen und Baumstammnageln gefragt. Für Kinder ab drei Jahren bietet DM den interaktiven Workshop „Polli und das Klima“ beim Osterfest an, unterstützt von Maskottchen „Sau Bär“.

Dazu wartet auf die Familien ein sieben Meter hoher Kletterturm, der mit Routen in unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden Experten wie Anfängern ein packendes Erlebnis bietet. Zudem gibt es einen Hindernisparcours, auf dem bei Klettern, Balancieren und Wippen Körperbeherrschung und Geschicklichkeit gefragt sind.

