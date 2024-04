Im Werksviertel entsteht bezahlbarer Wohnraum für ältere Menschen

Eine neue Wohnanlage für Senior*innen

Mehr Wohnraum für Senior*innen: Im Münchner Werksviertel entstehen auf Initiative der SPD/Volt-Fraktion im Stadtrat zahlreiche Wohnungen für ältere Menschen. Das hat der Ausschuss für Stadtplanung und Bauordnung in seiner heutigen Sitzung beschlossen.

Insbesondere für Senior*innen ist es oftmals eine Herausforderung, eine altersgerechte und gleichzeitig bezahlbare Wohnung zu finden. Die SPD/Volt-Fraktion im Stadtrat setzt sich deshalb mit dem Sonderprogramm „Seniorenwohnen der Zukunft” für die Errichtung seniorengerechter Wohnanlagen ein, die breit über die Stadt verteilt sind.

Eine eben solche Wohnanlage mit Mehrgenerationenanteil wird nun im Werksviertel in Berg am Laim gebaut. Das neu entstehende Stadtquartier bietet sich hervorragend als Standort an, da im Umkreis besonders viele ältere Menschen leben. Die Münchner Wohnen als Bauherrin plant mit 70 Wohneinheiten in einer klimaverträglichen Holz- bzw. Holzhybridbauweise. Unweit der Wohnanlage werden außerdem Möglichkeiten für sozialen Austausch geschaffen – etwa ein Nachbarschaftstreff oder Gemeinschaftsräume.

Christian Köning, Vorsitzender der SPD/Volt-Fraktion, sagt:

„Die SPD setzt sich für moderne Seniorenwohnanlagen ein. Daher freuen wir uns, dass unsere Initiative nun im Werksviertel voranschreitet. Die drohende Wohnungsnot für Senioren und Seniorinnen ist vielfach belegt und ein Alarmzeichen für den sozialen Zusammenhalt. Umso wichtiger ist, dass die Stadt weiterhin alles tut, damit mehr Wohnraum für ältere Menschen entsteht.”