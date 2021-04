Impfzentrum München: Spritzen mit Impfstoff geklaut – Täter durch Sicherheitsdienst gestellt

Am Montag, 19.04.2021, gegen 15:45 Uhr, betrat ein 57-Jähriger aus dem Landkreis Dachau eine medizinische Versorgungseinrichtung in Riem. In einer dortigen Räumlichkeit nahm er drei Injektionsspritzen an sich, die bereits mit einem medizinischen Wirkstoff befüllt waren. Danach verließ er sofort die Örtlichkeit.

Ein dort tätiger Mitarbeiter bemerkte die Tat und informierte den dortigen Sicherheitsdienst. Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes konnten den 57-Jährigen wenige Hundert Meter außerhalb der Einrichtung festhalten und der zwischenzeitlich informierten Polizei übergeben. Die drei entwendeten Spritzen konnten ebenfalls in der Nähe aufgefunden werden.

Der 57-Jährige wurde wegen des Diebstahls angezeigt und nach der Anzeigenbearbeitung auf der Polizeiinspektion 25 (Trudering-Riem) wieder entlassen.

Die Münchner Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen.