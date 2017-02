Informationsabende an den Münchner Realschulen

Die Münchner Realschulen laden in den nächsten Tagen und Wochen zu Informationsveranstaltungen ein, um interessierte Eltern sowie Schülerinnen und Schüler über das Angebot und die Einschreibung zu informieren. Der Haupttermin für die Einschreibung zum Schuljahr 2017/2018 ist am Mittwoch, 10. Mai, von 8 bis 12 Uhr und von 15 bis 18 Uhr. In Ausnahmefällen kann die Einschreibung auch von Montag, 8. Mai, bis Freitag, 12. Mai, von 8 bis 12 Uhr und 15 bis 18 Uhr erfolgen. Über Aufnahmevoraussetzungen und Einschreibeformalitäten informiert das Referat für Bildung und Sport unter www.muenchen.de/schuleinschreibung. Termine der Informationsveranstaltungen:

Montag, 6. Februar, 19 Uhr

– Städtische Artur-Kutscher-Realschule

– Städtische Elly-Heuss-Realschule

– Städtische Werner-von-Siemens-Realschule

Dienstag, 7. Februar, 19 Uhr

– Städtische Adalbert-Stifter-Realschule

– Städtische Balthasar-Neumann-Realschule

– Städtische Salvator-Realschule

Mittwoch, 8. Februar, 19 Uhr

– Städtische Carl-von-Linde Realschule

Montag, 13. Februar, 19 Uhr

– Städtische Maria-Probst-Realschule

– Städtische Realschule an der Blutenburg

-Städtische Wilhelm-Röntgen Realschule

Dienstag, 14. Februar, 19 Uhr

– Städtische Anne-Frank-Realschule

– Städtische Erich Kästner-Realschule

– Städtische Fridtjof-Nansen-Realschule

– Städtische Rudolf-Diesel-Realschule

– Städtische Hermann-Frieb-Realschule

Mittwoch, 15. Februar, 19 Uhr

– Städtische Ludwig-Thoma-Realschule

Donnerstag, 16. Februar, 19 Uhr

– Staatliche Joseph-von-Fraunhofer-Schule

Montag, 20. Februar, 19 Uhr

– Städtische Carl-Spitzweg-Realschule

– Städtische Helen-Keller-Realschule

– Staatliche Georg-Büchner-Realschule

Dienstag, 21. Februar, 19 Uhr

– Städtische Ricarda-Huch-Realschule

– Städtische Wilhelm-Busch-Realschule

– Staatliche Marieluise-Fleißer-Realschule