Internationaler Hände-Waschtag

Zum heutigen internationalen Hände-Waschtag weist Gesundheitsreferentin Beatrix Zurek auf die besondere Bedeutung der Handhygiene hin: „Gründliches Händewaschen ist stets als Präventionsmaßnahme sehr wichtig, denn mit den Händen werden Krankheitserreger schnell weitergereicht. Gerade während der Corona-Pandemie und der bereits beginnenden Grippe-Saison ist gründliches und regelmäßiges Händewaschen ein einfaches und maßgebliches Mittel für jeden einzelnen, um das Ansteckungsrisiko für sich und andere zu verringern.“

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hat am 15. Oktober 2008 erstmals den jährlichen Internationalen Hände-Waschtag ins Leben gerufen. Über die Hände werden Krankheitserreger am häufigsten übertragen. Beim Öffnen von Türen oder beim Kontakt mit gemeinsam genutzten Gegenständen können die Erreger schnell weitergegeben werden. Wenn man später mit den Händen das Gesicht berührt, können sie über die Schleimhäute in den Körper gelangen und eine Infektion auslösen. Um die Hände möglichst gut von Schmutz und Keimen zu befreien, sind für korrektes Händewaschen einige Schritte zu beachten. Zuerst werden die nassen Hände gründlich eingeseift. Hierbei ist es besonders wichtig, alle Stellen der Hand zu berücksichtigen, auch zwischen den Fingern. Danach müssen die Hände unter fließendem Wasser abgespült und anschließend gut abgetrocknet werden. Sorgfältiges Händewaschen dauert 20 bis 30 Sekunden und kann die Anzahl der Viren an den Händen wirksam senken.