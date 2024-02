James Blunt – Who We Used To Be Tour – 09.03.2024 in der Olympiahalle München

Nachdem James Blunt vor Kurzem seine Deutschlandtour für das Frühjahr 2024 bestätigt hat, erweitert er seine Open-Air-Shows im Sommer um einen weiteren Termin in Bad Mergentheim. Mit seinem im Oktober erschienenen Album „Who we used to be“ blickt der Brite nostalgisch auf sein Leben zurück behandelt Themen wie die Schnelligkeit des Lebens sowie seine persönliche Entwicklung. Ab März präsentiert der Musiker sein neues Material im Rahmen seiner Hallentournee endlich live auf der Bühne. Im Sommer zieht er seine Fans dann noch einmal unter freiem Himmel in Dresden, Lingen, Salem und Neu-Ulm in den Bann. Nun dürfen sich auch seine Fans in Bad Mergentheim auf eine weitere Open-Air-Show freuen.

Präsentiert wird die Hallentour von GALORE, kulturnews, event., piranha und START.

James Blunt – Who We Used To Be Tour –

08.03.2024 AT-Innsbruck – Olympiahalle

09.03.2024 München – Olympiahalle

10.03.2024 Stuttgart – Hanns-Martin-Schleyer-Halle

11.03.2024 Kempten – bigBOX Allgäu

13.03.2024 Nürnberg – Arena Nürnberger Versicherung

14.03.2024 Frankfurt am Main – Festhalle Frankfurt

15.03.2024 Köln – Lanxess Arena

16.03.2024 Oberhausen – Rudolf Weber-ARENA

18.03.2024 Mannheim – SAP Arena

20.03.2024 Berlin – Mercedes-Benz Arena

21.03.2024 Leipzig – QUARTERBACK Immobilien ARENA

22.03.2024 Hamburg – Barclays Arena

23.03.2024 Hannover – ZAG Arena

05.07.2024 Residenzschloss Mergentheim Open Air – Bad Mergentheim

12.07.2024 Dresden – Junge Garde //neu

28.07.2024 Lingen – OpenAir-Platz EmslandArena //neu

01.08.2024 Schloss Salem Open Air – Salem

29.08.2024 Wiley Sportpark – Neu-Ulm

Tickets für die neuen Sommershows gibt es ab 50,00 Euro zzgl. Gebühren an allen bekannten CTS-VVK Stellen sowie unter der Hotline 01806 – 570070 (0,20€/ Anruf aus dem Festnetz, Mobilfunk max. 0,60€/Anruf), auf fkpscorpio.com und eventim.de.