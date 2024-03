King No-One 2024 European Tour am 32.03.2024 im Milla München

Das dynamische Alt-Pop-Quartett King No-One hat die Live-Szene im Sturm erobert. Nach einem großen Empfang in Manchester beschlossen die aus York stammende Band, ins Herz der Stadt zu ziehen und entwickelte sich bald darauf zu einer der größten aufstrebenden Live-Gitarrenbands des Landes. Mit ihren Touren, Singles und ihrer Selbstverständlichkeit für Gleichberechtigung starten sie durch. Ihr Credo: unabhängig von der Hautfarbe, dem Geschlecht, der Sexualität oder dem finanziellen Status – alle sind gleich geboren, so in ihrem Song „Antichrist“.