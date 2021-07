Jeder KILIAN feiert am 8. Juli im KILIANS Irish Pub seinen Namenstag for free

Wenn der Kilian im Kilians Irish Pub feiert… Als Namensgeber für den “Kämpfer” oder auch “Krieger”, so die Bedeutung, gilt der irische Bischof und Heilige Kilian. Hierzulange hat sich der keltische Vorname im 7. Jahrhundert verbreitet, als der Glaubensbote von der “grünen Insel der Heiligen und Gelehrten” nach Würzburg kam und noch heute als Schutzpatron der Franken geehrt wird. So werden rund um den 8. Juli, dem St. Kilianstag, Volksfeste gefeiert. Und auch das Kilians Irish Pub nahe der Münchner Frauenkirche hat sich etwas Besonderes einfallen lassen: Jeder Kilian erhält an seinem Namenstag, am 8. Juli, im Kilians Irish Pub ein Guinness oder ein Augustiner vom Fass gratis, um gemeinsam auf den Heiligen Kilian anzustoßen. Wahlweise gibt’s natürlich ein alkoholfreies Getränk for free.

So einfach geht’s: Am 8. Juli 2021 von 12-1 Uhr ins Kilians Irish Pub kommen, Ausweis bei der Bestellung vorzeigen und das bevorzugte Getränk ordern.

Irische Gastfreundschaft im Herzen von München… Natürlich treffen sich nicht nur am Kilianstag Menschen aus aller Welt im Kilians Irish Pub, um ein kühles Bier – neu im Sortiment: das Guinness Hop House 13 Lager – und irische Leckereien zu genießen, der Karaoke-Session (immer am Sonntag, Dienstag und Donnerstag ab 20 Uhr) zu lauschen bzw. selbst zu trällern, internationale Sportübertragungen zu gucken oder neue Freunde zu finden.

Täglich begrüßt Betreiber Paul Daly von 12 bis 1 Uhr bekannte Gesichter und neue Gäste. Kein Wunder also, dass im Kilians Irish Pub vor allem an den Wochenenden jeder Platz im Innenbereich und auch im Biergarten sowie in der Freischankfläche im Schatten der Frauenkirche besetzt ist. “Es ist immer was los und wir haben immer gute Laune”, so Paul Daly nach der Wiedereröffnung. Reservieren ist über die Webseite empfohlen: https://www.kiliansirishpub.de/reservierung/. Und selbstverständlich freut sich auch das irische Kennedy’s Bar & Restaurant am Sendlinger-Tor-Platz über Besucher.