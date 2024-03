Musikalisches Gastronomieerlebnis: CONCEPT FAMILY startet Gastro-Konzept „Schlager Café”

Innovatives Gastronomie-Erlebniskonzept in Zusammenarbeit mit Schlager-Experte Franz Leibinger entwickelt

Eröffnung des ersten Standorts in Deutschland im Herbst 2024

Expansion in der DACH-Region, anschließend international geplant

Die CONCEPT FAMILY Franchise AG (ehemals Enchilada Gruppe) präsentiert im Rahmen der INTERNORGA 2024 (08. – 12.03. in Hamburg) gemeinsam mit Franz Leibinger, einem renommierten Experten der Schlager-Musikbranche mit mehr als zwei Jahrzehnten Erfahrung vor sowie hinter der Kamera, den Start des neuen Gastro-Konzeptes „Schlager Café”. Dieses innovative Gastronomiekonzept, das erstmals im Herbst 2024 in Deutschland seine Türen öffnen wird, zielt darauf ab, Schlager- und Partyfans mit einem innovativen Erlebniskonzept zu begeistern. Mit einem einzigartigen Interieur-Design, hochwertiger Gastronomie und vielfältigen Interaktionsmöglichkeiten, wie beispielsweise Partys, Quiz- und Karaoke-Events, wird das Schlager Café seine Gäste empfangen.

Dennis Müller, Vorstand der CONCEPT FAMILY, betont die strategische Bedeutung des neu entwickelten Konzepts: „Mit der Gründung des Schlager Cafés erweitern wir unser Portfolio um ein Konzept mit einem absoluten Alleinstellungsmerkmal, das Schlagermusik und hochwertige Gastronomie vereint. Das Schlager Café ist unsere Antwort auf die wachsende Nachfrage nach thematisch spezialisierten Gastronomieerlebnissen. Dieses Konzept stellt eine spannende Ergänzung unserer Markenvielfalt dar und bietet großes Potenzial im deutschsprachigen Raum sowie international.“ Die Zielgruppe der Schlagerfans allein in Deutschland ist groß: Mehr als 13 Millionen Menschen hierzulande hören gerne Schlager und das Genre ist auf Platz drei der beliebtesten Musikrichtungen der Deutschen.

Franz Leibinger, Vorstand der Konzeptgesellschaft, unterstreicht die Besonderheit des Konzepts: „Das Schlager Café ist mehr als nur ein Restaurant; es ist eine Bühne für unvergessliche Momente. Wir schaffen eine Atmosphäre, in der sich unsere Gäste nicht nur als Besucher, sondern als Teil des Geschehens fühlen. Mit einem Interieur, das die bunte Welt des Schlagers widerspiegelt, von Discokugeln bis hin zu mit Velours verkleideten Stilelementen und einer hochwertigen Speisen- und Getränkeauswahl bieten wir ein rundum einzigartiges Erlebnis für alle Sinne inklusive Party und Musik. Besonderes Highlight werden die im Café ausgestellten Musikexponate der Stars des Schlagers sein. Gutes Essen zu genießen und dabei das Kleid, die Jacke des Idols oder die Goldene Schallplatte des Lieblingsmusikers zu bestaunen, macht den Besuch so faszinierend.“

Die Eröffnung des ersten Schlager Cafés ist für Herbst 2024 avisiert. Neben einem einladenden Ambiente legt das Schlager Café großen Wert auf Qualität und Vielfalt bei Speisen und Getränken. Die Speisekarte umfasst moderne Interpretationen deutscher Wirtshausküche mit Bezügen zur Schlagerwelt, während die Getränkekarte von einer umfangreichen Bierauswahl und Weinen bis hin zu Cocktail-Klassikern und alkoholfreien Getränken reicht.

Gäste-Interaktion und viele Events im Schlager Café geplant

Neben einem vielfältigen Angebot an Speisen und Getränken wird das Schlager Café seinen Gästen ein umfangreiches Programm an Events und Specials bieten, die tief in der Schlagerkultur verwurzelt sind. Von Karaoke-Abenden, die zum Singen der Lieblingshits einladen, bis hin zu Schlager-Quiz-Abenden wird das Café regelmäßig zum Schauplatz für Unterhaltung und geselliges Beisammensein. Darüber hinaus werden Konzerte und Motto-Partys das Angebot abrunden, um eine lebendige und interaktive Atmosphäre zu schaffen, in der die Besucher nicht nur Gäste, sondern auch Teil des Erlebnisses sind. Das Konzept spiegelt die gemeinsame Vision der Partner wider, mit dem Schlager Café nicht nur ein gastronomisches Angebot zu schaffen, sondern eine Plattform für Begegnungen, Austausch und Unterhaltung zu bieten. „Wir sehen im Schlager Café eine zentrale Schnittstelle, um Menschen unterschiedlichster Hintergründe zusammenzuführen und gleichzeitig einen signifikanten Beitrag zur kulturellen Vielfalt in der Gastronomieszene zu leisten“, erklärt Leibinger.

Ausblick: Schlager Café soll zunächst im DACH-Raum, dann international expandieren

Mit der Unterstützung der CONCEPT FAMILY Franchise AG, die ihr umfassendes gastronomisches Know-How und ein weitreichendes Netzwerk einbringt, sowie der kreativen Führung durch Franz Leibinger, ist das Schlager Café ideal positioniert, um die Gastronomielandschaft zu bereichern. Während für 2024 die Vorbereitung und Eröffnung des ersten Schlager Cafés im Fokus steht, soll das Konzept nach erfolgreicher Evaluierung bundesweit ausgerollt werden. Eine Expansion in weitere Großstädte in der DACH-Region ist ebenso geplant wie der Schritt ins internationale Ausland. Als Standorte kommen große Locations in Innenstadtlagen, aber auch Freestander außerhalb der Innenstädte in Frage.

Mehr Infos zum Schlager Café gibt’s hier.