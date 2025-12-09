Jesuitenkirche St. Michael München – Frauenkirchenorganist Niklas Jahr am Dreikönigstag 6.1.2026 in St. Michael

Am Dienstag, den 6. Januar 2026 um 16 Uhr, lädt die Jesuitenkirche St. Michael in München zum traditionellen Michaelskonzert am Dreikönigstag ein. In diesem Jahr dürfen sich Musikliebhaber:innen auf ein besonderes Highlight freuen: Zu Gast ist der renommierte Dresdner Organist der Frauenkirche Niklas Jahn, dessen internationale Auszeichnungen ihn zu einem der herausragenden Virtuosen seiner Generation machen.

Der Musiker ist Gewinner des 32nd St. Albans International Organ Improvisation Competition, eines der weltweit bedeutendsten Wettbewerbe für Orgelimprovisation. Zudem wurde er mit dem ersten Preis beim 9th International Organ Competition Musashino–Tokyo ausgezeichnet – ein weiterer Meilenstein in seiner beeindruckenden künstlerischen Laufbahn. Am 01. Dezember 2024 wurde Niklas Jahn als Organist an die Frauenkirche in Dresden berufen.

In St. Michael spielt Niklas Jahn Werke von Bach, Rinck, Reger, Messiaen und Improvisationen. Das Konzert wird auf eine Leinwand in den Kirchenraum übertragen.

Jesuitenkirche St. Michael

Neuhauser Straße 6 (Fußgängerzone)

Dienstag 06.01.2026 – 16:00 Uhr

Michaelskonzert am Dreikönigsfest

Niklas Jahn, Orgel (Organist der Dresdner Frauenkirche)

Werke von J.S. Bach (Pastorale), C.H. Rinck (Variationen op. 90), M. Reger (Weihnachten), O. Messiaen (Dieu parmi nous) und Improvisation

mit Videoübertragung in den Kirchenraum

Karten: 10 € (erm. 5 €)

erhältlich bei MünchenTicket, Pforte St. Michael und an der Konzertkasse

Ermäßigungen für Schüler und Studenten. Begleitpersonen von Rollstuhlfahrern bezahlen keinen Eintritt.