Jetzt auf Abruf verfügbar: krebs-patienten-tag.bayern

Alle Vorträge des krebs-patienten-tag.bayern sind ab sofort kostenlos im Internet abrufbar unter: www.krebs-patienten-tag.bayern

Der krebs-patienten-tag.bayern am 12 Juni 2021 gab Antworten auf die Fragen: Was kann ich als Erkrankte/r aktiv selbst für mich tun, um meine Behandlung zu unterstützen, meinen Körper zu stärken, Beschwerden und Nebenwirkungen zu lindern und neue Kraft zu schöpfen? Interessenten, die am Tag selbst nicht teilnehmen konnten, können sich nach einfacher Anmeldung alle Einzelvorträge und das Video der gesamten Veranstaltung mit spannenden Themen wie Ernährung und Sport bei Krebs, Fortschritte in der Immuntherapie, Komplementärmedizin, Fatigue (Erschöpfung) und Impulse für einen gesunden Lebensstil anschauen.

Schon der Live-Stream des ersten krebs-patienten-tag.bayern am vergangenen Samstag stieß mit rund 900 Aufrufen der Teilnehmer auf große Resonanz. Im Chat wurden rund 200 fachliche Fragen und Kommentare geteilt, darunter auch positives Feedback zum gesamten Patiententag. Die Veranstaltung bietet gezielt für Patienten aufbereitete Themen und spannende Vorträge.

Teilnehmer, die aufgrund ihrer Erkrankung keine Präsenz-Veranstaltung besuchen können, kommentierten: „Vielen Dank für die Möglichkeit der Teilnahme am krebs-patienten-tag.bayern. In meinem Fall ist „online“ derzeit die einzige Möglichkeit an so einer Veranstaltung teilzunehmen.“

