Jetzt zugreifen: Weitere Ticketkontingente für die EHF EURO 2024 erhältlich

Am 13. September startet die nächste Verkaufsphase auch für München

Die Men’s EHF EURO 2024 ist schon weit vor dem Start am 10. Januar eine echte Erfolgsgeschichte: Mehr als 250.000 Eintrittskarten wurden für die erste Männer-Europameisterschaft auf deutschem Boden bereits verkauft, nun startet am 13. September, 12 Uhr, die nächste Verkaufsphase für Tagestickets auch für die Spiele der Gruppen C und F in der Olympiahalle München.

Als Austragungsort für die Partien zweier Vorrundengruppen erlebt die Olympiahalle an den sechs Tagen zwischen 11. und 16. Januar mit je zwei Spielen am Tag (Anpfiff immer 18.00 und 20.30 Uhr) insgesamt zwölf Begegnungen europäischer Spitzenteams. Mit dabei sind in der Gruppe F der amtierende Dreifach-Weltmeister Dänemark sowie Portugal, die Tschechische Republik und Griechenland sowie in der Gruppe F Island, Ungarn, Serbien und Montenegro.

Wer sich bisher noch kein Ticket gesichert hat, sollte sich gleich am 13. September auf den Ticketing-Webseiten heretoplay.com und eventim.de informieren, welche Karten nun wieder im Angebot sind.

Bei den neuen Kontingenten handelt es sich um Karten, die bislang für die teilnehmenden Nationen geblockt waren und nun – vier Monate vor dem Start – in den freien Verkauf gehen. Dies umfasst auch begrenzte Kontingente für die Vorrundenpartien der deutschen Nationalmannschaft in der MERKUR-SPIEL-ARENA in Düsseldorf gegen die Schweiz (10. Januar, 20.45 Uhr) und in der Berlin Mercedes-Benz Arena gegen Nordmazedonien (14. Januar, 20.30 Uhr) und Olympiasieger Frankreich (16. Januar, 20.30 Uhr). Wird die Mannschaft von Bundestrainer Alfred Gislason in Gruppe A mindestens Zweiter, geht es in der Hauptrunde in der LANXESS Arena in Köln mit den Hauptrundenspielen weiter, Spieltermine sind der 18., 20., 22. und 24. Januar. Weltklasse-Handball wird es auch in der Barclays Arena in Hamburg, dem zweiten Hauptrundenstandort der EHF EURO, geben. Im Falle der sportlichen Qualifikation bestreitet das Skandinavien-Trio um Weltmeister Dänemark, Europameister Schweden und Norwegen ihre Partien in der Hansestadt. Spieltage sind hier der 17., 19., 21. und 23. Januar.

„Die Nachfrage für die EURO-Tickets an allen Standorten, insbesondere aber natürlich für die deutschen Spieltage, ist enorm hoch. Zum Start der Tagestickets im Mai waren beispielsweise Tickets für die deutschen Partien in wenigen Minuten vergriffen. Diese Begeisterung freut uns natürlich sehr”, sagt Mark Schober, Vorstandsvorsitzender des Deutschen Handballbundes. „Gleichzeitig zeigt es aber auch, dass wir allen Fans nur raten können, am 13. September um 12 Uhr einen genauen Blick auf den Ticketshop auf heretoplay.com zu werfen.”

Und so geht es für die ersten beiden Mannschaften der Gruppe C und F nach der Vorrunde in der Olympiahalle bei der ersten Männer-Europameisterschaft in einem Gastgeberland weiter: Die ersten zwei Teams der Gruppe C, A und B qualifizieren sich für die Hauptrunde in Köln; die Mannschaften der Gruppen D, E und F spielen ihre Hauptrundenpartien ab dem 17. Januar in der Barclays Arena in Hamburg. Das Finalwochenende wird in Köln ausgetragen, die Halbfinals werden am 26. Januar ausgespielt, um die Medaillen geht es am 28. Januar.

Der vollständige Spielplan ist unter HERETOPLAY.com abrufbar.