Kaltenberger Ritterturnier: Die neue Show 2025 – Der Ritter mit den goldenen Augen

Erleben Sie fantastische Abenteuer und epische Ritterkämpfe. Vom 11. Juli an verwandelt sich Schloss Kaltenberg für drei Wochenenden in eine mittelalterliche Turnierstadt mit Musik und Gaukelei auf fünf Live-Bühnen, vielfältigem Handwerks- und Markttreiben, Gaumenfreuden in zahlreichen Tavernen und Schänken, Ritterlagern und mit der großen Ritterturniershow in der Arena.

Wenn die Fanfaren rufen, strömt alle Welt in die Arena, um die große Ritterturniershow zu erleben. Der Kampf Gut gegen Böse dreht sich diesmal um einen verschollenen Ritter mit goldenen Augen. Er ist Kaltenbergs letzte Hoffnung. Dort hat der protzige Ritter Orso von Greifenstein – typisch großes Mundwerk und nichts dahinter – gerade den Turnierkampf gegen den Schwarzen Ritter Grimm verloren. Durch diese Niederlage gerät Prinzessin Livia, die Tochter des Königs, und mit ihr der Thron Kaltenbergs, in große Gefahr. Doch der Schwarzen Ritter hat seine Rechnung ohne Livias Zofe Savine gemacht. Sie nimmt als heimliche Heldin das Heft des Handelns in die Hand und sorgt dafür, dass Ritter Orso sich endlich auch einmal nützlich macht. Gemeinsam begeben sie sich auf die Suche nach dem geheimnisvollen Ritter mit den goldenen Augen begibt. Werden sie ihn finden? Und kann er dem Schwarzen Ritter Einhalt gebieten? Bevor diese Fragen geklärt sind, warten auf die Protagonisten jede Menge Abenteuer und überraschende Wendungen.

In der Inszenierung, den Kostümen und in den bildgewaltigen Bühnenbildern stecken wieder unheimlich viel Arbeit und Liebe zum Detail. Im Fokus der Show stehen jedoch besonders die Pferde. Etwa beim Trickriding, der sogenannten Voltige. Natürlich auch bei der traditionellen Tjost, wie das Lanzenstechen auch heißt. Oder aber in den packend choreografierten Kämpfen gegen den Schwarzen Ritter und seine finstere Gefolgschaft, die das Publikum hautnah erlebt.

Die spannende Geschichte wird in diesem Jahr erstmals von gleich zwei Livesprechern präsentiert. Zum einen von der stimmbekannten Britta Steffenhagen und zum anderen vom Berliner-Tatort-Schauspieler Boris Aljinović. Gemeinsam mit den Akteuren in der Arena werden die beiden dafür sorgen, dass die Begeisterung auf Schloss Kaltenberg schon nach wenigen Showminuten kein Halten mehr kennt. Jubel erschallt von den Rängen. Die Hände Tausender fliegen zur La-Ola in die Luft. Was für ein Spektakel!

Doch das Publikum wird auf Schloss Kaltenberg nicht nur mit der Liveshow in der Arena unterhalten. Für Stunden kann das Publikum vor und nach dem Turnier in das bunte Treiben an den Marktständen und Ritterlagern und das umfangreiche Bühnenprogramm mit Musik und Gaukelei eintauchen.

Auf dem Weg zum Schloss begegnet man zahlreichen Kunsthandwerkern, die an ihren Ständen hämmern, schmieden oder schleifen. So wie dem historischen Drechsler Markus Völlmer, der das Schnitzhandwerk noch von seinem Vater gelernt hat. Das Highlight an seinem Stand ist ein großes magisches Holztheater, das randvoll mit Büchern und liebevollen kleinen Figuren und Szenerien gefüllt ist. Als würde man ein Wimmelbild ganz aus Holz gefertigt betrachten.

In der alten Mühle zwischen Gehöft und Fasshalle werden dagegen von Sarah Husel und ihren Mitstreitern Farben wie anno dazumal gemahlen. In den letzten Jahren wurde die Mühle aufwändig in Stand gesetzt. Sogar ein neues Mühlrad dreht sich fröhlich im Wasser. In der Mühle können sich Interessierte über die Vielseitigkeit des Mühlenhandwerks informieren- Denn die Mühlen konnten nicht nur Farben oder Getreide mahlen, sondern auch schwere Hämmer bewegen oder Stoffe walken.

Hochwertige handgefärbte Stoffe sind auch eines der Markenzeichen von Sy Geis. Die Kunsthandwerkerin bereichert die Marktszene seit mehr als 40 Jahren mit ihren Idee. An ihrem bunten Stand findet man neben Stoffen handgefertigten Schmuck oder Knöpfe aus Keramik und Holz. Alles Unikate, Stücke mit einer Seele.

Schlendert man weiter, ertönt unvermittelt ein keckes Lachen. Die Hexe Walpurga treibt mal wieder ihren Schabernack zwischen den Marktständen. Unverwechselbar sind die Geräusche, die sie von sich gibt. Und auch wenn sie schon alt und schrumpelig ist, stürzen sich die Kinder gern auf sie und erzählen von Oma und Opa oder von ihren geheimsten Wünschen … Ob Walpurga bei denen vielleicht mit ihrer Hexerei ein bisschen nachhelfen kann?

Ist man sich schließlich an der Rabenbühne – eine von insgesamt fünf Livebühnen im Gelände – angelangt, schallen einem bereits mitreißende Dudelsackklänge oder Trommelschläge oder beides entgegen. Mit Corvus Corax, Koenix und Tanzwut versammelt das Kaltenberger Ritterturnier an je einem Wochenende die bekanntesten Mittelalterbands. Hinzu kommen zahlreiche Gruppen, die die ganze Bandbreite mittelalterlicher Musik abbilden. Träumerische Balladen ebenso wie schwung- und humorvolle Trinklieder.

Zusammen ergibt all das eine rauschhafte Sinfonie, die in jeder Minute mit einem neuen Erlebnis aufwartet: Die Schwarzen Ritter teeren und federn einen Delinquenten. Rasante Schwertkämpfer zeigen ihre Kunst. Der Bäcker preist seine Ware an. Menschengroße Marionetten werden von Riesen über das Areal geführt. Aus einem Zelt ertönt die beruhigende Stimme eines Märchenerzählers… Das Ergebnis ist ein einziges Staunen. Ein ständiger Sog von Unterhaltung und Überraschungen. Ein Gefühl, wie es nur das Kaltenberger Ritterturnier erzeugen kann. Lass dich entführen…

Los geht das Kaltenberger Ritterturnier am 11. Juli 2025 mit der Gauklernacht. Tags darauf, am 12. Juli, feiert die neue Liveshow Premiere. Am 13. Juli findet der erste Familiensonntag mit dem Kinderritterturnier statt. Es beginnt direkt nach der Ritterturniershow ebenfalls in der Arena. Bis zum 27. Juli sind die Ritter dann immer freitags bis sonntags in der Arena zu bestaunen. Alle Termine und Tickets gibt es unter www.ritterturnier.de