KINO, MOND & STERNE: Kultfilm, Benefiz und Outdoor – Highlights in der zweiten Juli-Hälfte

Kino, Mond & Sterne feiert den Sommer in der Stadt mit allem, was Kino zu bieten hat: In der zweiten Juli-Hälfte erwartet Kinofans neben vielen Highlights ein absoluter Kultfilm und gleich mehrere Outdoor-Filme. Mit im Programm ist auch dieses Jahr wieder eine Benefiz-Vorstellung, deren Einnahmen zugunsten einer Münchner Jugendinitiative gehen.

Kultfilm

Anleitung zur sexuellen Unzufriedenheit (Do., 20.07.2023)

Die Filmversion des gleichnamigen Bühnenprogramms des österreichischen Kabarettisten, Psychologen und Psychotherapeuten Bernhard Ludwig von 2002 ist absoluter Kult und fester Bestandteil des Kino, Mond & Sterne Programms.

Damit die „Anleitung“ auch funktioniert und ihre Wirkung entfalten kann wurden vom Filmverleih 10 Regeln aufgestellt. Dazu gehörte eine Sitzordnung, bei der Frauen strikt links, Männer rechts sitzen sollten, um die „ungestörte, anonyme Mit-Arbeit des Publikums zu ermöglichen. Regisseur Peter Hackl: „Unser Projekt verstößt so ziemlich gegen alle Regeln, die für einen Kinofilm gelten. So gesehen handelt es sich zwar rein technisch um einen Kinofilm, was da im Kinosaal allerdings passiert, möchte ich eher als Sinneserlebnis mit eigenen Regeln bezeichnen.“

Benefiz – Ins Kino gehen und Gutes tun

Freibad am So., 16.07.2023

Eine Benefizvorstellung zugunsten von „Artists for Kids“, dem Münchner Kinder- und Jugendhilfeprojekt, das von Bernd Eichinger 1999 gegründet wurde und sich für sozial benachteiligte Kids in Laim und dem Westend einsetzt. Die Regisseurin des Films Doris Dörrie unterstützt die Jugendinitiative seit der Gründung.

Zum Film: Es ist Sommer und sehr heiß im einzigen Frauenfreibad Deutschlands. Dort badet frau oben ohne, im Bikini, Badeanzug oder Burkini. Das führt immer wieder zu Reibereien, die der überforderte Bademeisterin einiges abverlangen. Als dann auch noch eine Gruppe komplett verhüllter Frauen das Frauenbad begeistert für sich entdeckt, fliegen buchstäblich die Fetzen. Die Bademeisterin kündigt entnervt. Doch als ausgerechnet ein Mann als Bademeister angestellt wird, eskaliert die Situation in unvorhersehbare Richtungen.

Outdoor

European Outdoor Film Tour 22/23 (OmU) am Di., 18.07.2023

Vom Polarkreis bis in die Savanne, von Gebärdensprache bis zum „Flüsse-Lesen“ – die EOFT 2022 zeigt Geschichten, die neue Welten eröffnen.

International Ocean Film Tour Vol. 9 (OmU) am Mo, 24.07.2023

Bereits zum neunten Mal geht die OCEAN mittlerweile auf Tour. Dieses Mal begleiten wir unter anderem den 17-jährigen Münchner Surfer Ben Neumann. Er beweist, dass nicht nur das Meer grenzenlos sein kann, sondern auch der menschliche Wille. Ben ist blind und nicht auf der berühmten Eisbachwelle zu surfen, ist für ihn keine Option.

Banff Mountain Film Festival 2023 (OmU) am Mo, 31.07.2023

Auf dem Banff Mountain Film Festival, dem renommiertesten Outdoorfilm-Festival der Welt, treffen sich im Städtchen Banff, mitten in den kanadischen Rocky Mountains, alljährlich die bekanntesten Abenteurer & Outdoor-Filmemacher und ihr Publikum. Eine Auswahl der dort prämierten Filme geht anschließend auf Welttournee. Auf der Seebühne im Westpark erwartet die Kino, Mond & Sterne Zuschauer eine vielfältige Mischung aus den verschiedenen Disziplinen des Outdoor- und Bergsports. Garantiert sind bildgewaltige Naturaufnahmen, spektakuläre Action, jede Menge Humor und beeindruckende Charaktere mit ihren ganz persönlichen Lebensgeschichten.

Weitere Highlights

40 Jahre Westpark: Kino, Mond & Sterne feiert den diesjährigen runden Geburtstag und bietet am Sa., 22. Juli Livemusik, eine Dia-Show, den Film „Westpark und die IGA 1983“ und vieles mehr.

Vom 20. – 23. Juli feiern ansässige Gastronomie, Kulturschaffende und der Bezirksausschuss Sendling-Westpark diese grüne Oase inmitten der Stadt mit zahlreichen kulturellen und kulinarischen Programmpunkten sowie Führungen und Ausstellungen. Das gesamte Programm HIER. Der Eintritt ist frei.

Das Kino, Mond & Sterne-Programm in der zweiten Juli-Hälfte (15. – 31.07.2023)

Sa. 15.07. Arielle, die Meerjungfrau So. 16.07. BENEFIZ: Freibad Mo. 17.07. Bones and All Di. 18.07. European Outdoor Film Tour (OmU) Mi. 19.07. GEHEIMTIPP: Roter Himmel Do. 20.07. KULT: Anleitung zur sexuellen Unzufriedenheit Fr. 21.07. Asteroid City Sa. 22.07. FEIER: 40 Jahre Westpark. So. 23.07. PROJEKT ZUKUNFT: Everything Will Change Mo. 24.07. Int. Ocean Film Tour Vol. 9 (OmU) Di. 25.07. Sonne und Beton Mi. 26.07. Der Gesang der Flusskrebse Do. 27.07. Die Insel der Zitronenblüten Fr. 28.07. Dungeons & Dragons: Ehre unter Dieben Sa. 29.07. Mamma Mia! (OmU) So. 30.07. Einfach mal was Schönes Mo. 31.07. Banff Mountain Film Festival 2023 (OmU)

Kurzfristige Änderungen vorbehalten. Die Kino, Mond & Sterne-Saison geht dieses Jahr bis zum 09.09.2023.

Allgemeines zu Kino, Mond & Sterne