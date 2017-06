Kino, Mond & Sterne startet am 9. Juni 2017

750.000. Besucher gesucht

87 Sommernächte lang cineastische Highlights

München, 02.06.2017 – Vom 9. Juni bis 3. September verwandelt sich Münchens schönste Freiluftarena, die Seebühne im Westpark, zum beliebtesten Open-Air-Kino der Stadt. In einem der schönsten Open-Air Locations des Landes bietet Kino, Mond & Sterne wieder das Beste an Kinohighlights 2016 und 2017 – und das, ganze 87 Sommernächte lang. Fast schon traditionell eröffnet Kino, Mond & Sterne die Saison mit einem bayerischen Heimatfilm der etwas anderen Art, dieses Jahr mit „Schweinskopf al dente“.

Neben cineastischen Highlights bringt der Kinosommer 2017 auch andere Höhepunkte auf die Seebühne in den Münchner Westpark. So darf das Kino, Mond & Sterne Team 2017 den 750.000. Besucher begrüßen (genauer Termin folgt). Außerdem lädt das Open-Air Kino am 8. Juli auch wieder zu einem großen Sommerfest bei freiem Eintritt und Feuerwerk.

Seit über zwei Jahrzehnten (1995-2017) gehört das Open-Air Kino im Westpark zu München wie das Grillen an der Isar oder das Surfen der Eisbachwelle und ist aus dem Münchner Kultursommer nicht mehr wegzudenken.

Unter dem Motto „die besten Nächte des Jahres“ wurden aus knapp 300 Filmen und weit über 150 Filmvorschlägen des Publikums eine feinausgewogene Mischung aus Mainstream & Geheimtipps, Komödien & Gefühlskino, großen Blockbustern & kleinen Filmkunstjuwelen für die Kinofans zusammengestellt – Picknick und kulinarischer Köstlichkeiten wie immer inklusive.

Der heimliche Star ist wieder die Location selbst. Das besondere Ambiente und die einzigartige Kulisse der Seebühne im Münchner Westpark garantiert ein ganz außergewöhnliches Open-Air-Erlebnis und macht das Sommer-Event zum beliebtesten Open-Air Kino Münchens.

Eröffnungsfilm:

Schweinskopf al dente, Fr., 9.6.

Grandioses Outdoor-Kino:

European Outdoor Film Tour Mo, 12.6.

International Ocean Film Tour Di, 20.6.

Oscar Gewinner 2017:

Moonlight Mi, 21.6.

La La Land Sa, 10.6.

Doku Highlights:

Expedition Happiness Di, 13.6.

Drei von Sinnen Do, 22.6.

Musikfilme:

Sing Sa, 17.6.

Die Schöne und das Biest Sa, 24.6.

Filmtipps anspruchsvolles Kino:

A United Kingdom So, 11.6.

Captain Fantastic Mi, 14.6.

Hilden Figures Fr, 30.6.

Tolles deutsches Kino:

Willkommen bei den Hartmanns Do, 15.6.

Mein Blind Date mit dem Leben So, 25.6.

Wilde Maus Mi, 28.6.

Packendes Unterhaltungskino:

Logan Fr, 16.6.

Get Out Mo, 19.6.

Guardians of the Galaxy, Vol. 2 Fr, 23.6.

Alien: Convenant Di, 27.6.

Ausblick auf Juli

Die Surf Filmnacht am 2. Juli

Aktuelles Programm und Online-Vorverkauf ab sofort unter www.kino-mond-sterne.de und ab sofort an den Vorverkaufsstellen.