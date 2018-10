Königlicher Marathon in zwei Etappen am Chiemsee

„Die Idee eines Zwei-Etappen-Rennens hatten wir schon lange, als jetzt die Gemeinde Prien mit dem Wunsch nach einem Laufevent auf uns zukam, war schnell klar: das machen wir“, kommentiert MÜNCHEN MARATHON Geschäftsführer, Gernot Weigl, sein neues Engagement am Chiemsee.Geplant ist jeweils ein Halbmarathon an beiden Tagen auf Inselwegen mit einzigartiger Berg-, See- und Schlosskulisse. Läuferinnen und Läufer, die an beiden Tagen starten, kommen in die Marathonwertung.

„Wir freuen uns sehr, dass wir Ausdauersportlern künftig am Chiemsee ein Laufevent bieten können und werden alles tun, dass sich die Teilnehmer und Zuschauer in königlich bayerischer Atmosphäre wohlfühlen“, begründet der Priener Bürgermeister, Jürgen Seifert, sein sportliches Angebot. Und die Geschäftsführerin der Prien Marketing GmbH, Andrea Hübner, ergänzt: „Durch Einbindung unserer lokalen Dienstleister, Hotels und Einzelhändler werden wir ein attraktives Programm erstellen, dass den Genuss – und Einkaufsort Prien am Chiemsee erlebbar macht.“

Erstmals vorgestellt wird der HERRENCHIEMSEE-LAUF auf der Sportmesse des GENERALI MÜNCHEN MARATHON am 12. und 13. Oktober 2018 in der Olympiahalle in München. Die Marktgemeinde Prien ist dort mit einem großen Messestand vertreten und informiert über das Event und das touristische Freizeit- und Übernachtungsangebot in Prien. Darüber hinaus präsentiert sich die Marktgemeinde Prien mit einer Blaskapelle und Goaßlschnalzer beim Start zum Trachtenlauf am 13. Oktober um 10:30 Uhr auf dem Coubertinplatz.

Anmeldungen sind ab Mitte Dezember online unter www.herrenchiemseelauf.de möglich.