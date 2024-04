Körperverletzungsdelikt nach Mietstreitigkeiten

Am Dienstag, 02.04.2024, gegen 14:30 Uhr, begaben sich eine 38-Jährige, eine 28-Jährige und eine 35-Jährige (jeweils mit Wohnsitzen in München) aufgrund Mietstreitigkeiten zu einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus. Dort gerieten sie mit dem 46-jährigen Untermieter der 35-Jährigen in einen Streit.

Da sich dieser nicht schlichten ließ, verständigten die Frauen den Polizeinotruf. Als der 46-Jährige sich vor Eintreffen der Polizeibeamten entfernen wollte, versuchten die drei Frauen ihn daran zu hindern. Hierbei eskalierte der Streit und der 46-Jährige schlug alle drei Frauen mit der Faust, welche dadurch leicht verletzt wurden.

Die hinzugezogenen Polizeibeamten konnten nach Eintreffen den Streit schlichten und der 46-Jährige wurde wegen Körperverletzung angezeigt.

Die weiteren Ermittlungen in diesem Fall führt das Kommissariat 25 der Münchner Kriminalpolizei.