Konstantin Wecker und das Kammerorchester der Bayerischen Philharmonie am 29.10. & 30.10.2019 in der Philharmonie München

Entzündet vom Weltenbrand

Konstantin Wecker und die klassische Musik. Für viele gehören orchestrale Klänge seit jeher zu dem Münchner Liedermacher wie dessen Klavier und seine Stimme. All diejenigen dürfen 2019 auf die ganz besonderen Konzertereignisse „Weltenbrand“ gespannt sein. Denn Konstantin Wecker geht mit dem Kammerorchester der Bayerischen Philharmonie auf große Konzertreise. Am Dirigentenpult: Mark Mast.

Konstantin Wecker und Mark Mast – die beiden Namen stehen für eine fast 20-jährige Zusammenarbeit, zu der unter anderem auch die Uraufführung von Weckers „Carmina bavariae“ bei den Orff-Tagen der Bayerischen Philharmonie gehörte, die vom Intendanten der Sergiu Celibidache Stiftung dirigiert wurde. Auch auf Konstantin

Weckers jüngster Produktion „Poesie und Widerstand“ wirkten Mark Mast und seine Kammermusiker mit – im Studio sowie auf der Bühne des ausverkauften Circus Krone, wo der Sänger mit fünf gefeierten Konzerten seine fulminante Jubiläumstour zum 70. Geburtstag begann.

2019 sind Konstantin Wecker und Mark Mast wieder auf der Bühne vereint, um mit alten und neuen Songs des Liedermachers den globalen Traum einer herrschaftsfreien Welt zu zelebrieren, darunter eben auch „Weltenbrand“, „Empört euch“ sowie das „Hexeneinmaleins“, das der Münchner Komponist bereits in den 70er- Jahren für eine orchestrale Begleitung geschrieben hat.

Seine Leidenschaft für die Klassik ist Konstantin Wecker von seinem verehrten Vater bereits im zarten Knabenalter in die musikalische Seele gehaucht wurden. Für immer und ewig. Zahlreiche Platten, CDs, Filmmusiken, Kindermusicals und Bühnenauftritte sind Zeugen dieser wunderbaren Bindung. Unter anderem stand er in den vergangenen Jahrzehnten mit den Münchner Philharmonikern, dem Bayerischen Rundfunkorchester und der Deutschen Kammerphilharmonie Bremen auf der Bühne.

Die Hingabe zur klassischen Musik lässt ihn ebenso wenig los wie die Furcht vor einer stetig kälter werdenden Welt. Und so wird Konstantin Wecker auch in seinem aktuellen Programm „Weltenbrand“ seine Stimme gegen den Krieg und die drohende Faschisierung der Erde erheben. Doch eines ist klar. Wer den bekennenden Pazifisten und Träger des Göttinger Friedenspreises 2018 kennt, der weiß, dass er auch mit diesem düster klingenden Titel keine Angst verbreitet. Sondern Mut und Lebensfreude. Und dies mit der außergewöhnlichen Kraft und den wundervollen Klängen eines phänomenalen Orchesters.

Konstantin Wecker – Weltenbrand Tour 2019

Sa 01.06.19 Baiersbronn Schwarzwald Musikfestival

So 16.06.19 Würzburg Songs an einem Sommerabend

Fr 21.06.19 Stuttgart Freilichtbühne Killesberg

Fr 19.07.19 A – Linz Domplatz

Sa 20.07.19 A – Tulln Donaubühne

Mi 24.07.19 Eyrichshof Schlosshof Open Air

So 11.08.19 Darmstadt Darmstädter Residenzfestspiele

Do 29.08.19 Altusried Freilichtbühne

Mo 07.10.19 Berlin Philharmonie

Mo 14.10.19 Köln Philharmonie

Do 17.10.19 Hamburg Laeiszhalle

Di 29.10.19 München Philharmonie

Mi 30.10.19 München Philharmonie

Mo 04.11.19 Düsseldorf Tonhalle

Fr 08.11.19 Freiburg Konzerthaus

So 10.11.19 Wuppertal Stadthalle

Do 14.11.19 Dresden Kulturpalast

Mo 25.11.19 Dortmund Konzerthaus

Di 26.11.19 Essen Philharmonie

Mi 27.11.19 Hannover Kuppelsaal

So 01.12.19 A – Wien Konzerthaus

Mo 09.12.19 CH – Bern Kursaal

Di 10.12.19 CH – Luzern KKL

Fr 27.12.19 Nürnberg Meistersinger Halle

Sa 28.12.19 Erfurt Alte Oper

Mo 30.12.19 Mainz Rheingoldhalle