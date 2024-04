Kontrollen in der Autoposer Szene – München und die Landkreise Erding, München und Rosenheim

Vom Freitag, 29.03.2024, 17:00 Uhr bis Samstag, 30.03.2024, 01:00 Uhr und vom Samstag, 30.03.2024, 17:00 Uhr bis Sonntag, 31.03.2024, 03:00 Uhr fanden mehrere Kontrollen im Zusammenhang mit der Autoposer-Szene statt, an denen Kräfte der Münchner Polizei, der Bayerischen Bereitschaftspolizei sowie der Polizeipräsidien Oberbayern Nord und Süd beteiligt waren.

An verschiedenen Orten (z.B. in Unterföhring und Garching im Landkreis München, in Kolbermoor und in Erding), an denen teilweise über 100 Fahrzeuge und mehrere hundert Personen (auch Zuschauer) festgestellt wurden, wurden Belehrungen, Kontrollen, Platzverweise und Straßensperrungen von der Polizei durchgeführt und es wurden auch mehrere Personen wegen Verkehrsverstößen angezeigt.

Diese Treffen sind überwiegend nicht genehmigungsfähige Veranstaltungen, bei denen viele Verkehrsverstöße mit zum Teil sehr hohem Gefährdungspotential (wie z.B. sog. Burnouts) von Fahrzeugführern begangen werden, die oft auch mit getunten und technisch veränderten Fahrzeugen unterwegs sind.

Am Freitag, 29.03.2024, gegen 22:15 Uhr wurde ein 38-Jähriger mit Wohnsitz im Landkreis Dachau, der am Frankfurter Ring mit einem Ford Pkw fuhr, kontrolliert. Die Abgasanlage des Pkw hatte kein Genehmigungszeichen. Der PKW wurde zur Überprüfung sichergestellt.

Am Samstag, 30.03.2024, gegen 00:15 Uhr fiel in der Maria-Probst-Straße ein Mercedes Pkw auf, der von einem 27-Jährigen mit Wohnsitz in München gefahren wurde. Das Fahrzeug war sehr laut und bei der Kontrolle wurden Veränderungen an der Abgasanlage festgestellt. Das Fahrzeug wurde zur technischen Überprüfung sichergestellt.

Am Samstag, 30.03.2024, gegen 18:45 Uhr wurde in Riem ein 19-Jähriger mit Wohnsitz im Landkreis Altötting festgestellt, der dort mit einem Mitsubishi Pkw unterwegs war. An dem Fahrzeug wurden mehrere Veränderungen am Fahrwerk und am Motor festgestellt, die zum Erlöschen der Betriebserlaubnis führen können. Der Pkw wurde sichergestellt.

Später gegen 22:30 Uhr fiel ein BMW Pkw auf, mit dem ein 21-Jähriger mit Wohnsitz im Landkreis Pfaffenhofen in Erding fuhr. An dem BMW fehlte das vordere Kennzeichen. Bei der Kontrolle konnte der Fahrer das Kennzeichen zeigen und wieder am Fahrzeug anbringen. Er wurde wegen eines Kennzeichenmissbrauchs angezeigt.

Am Sonntag, 31.03.2024, gegen 00:15 Uhr wurde ein 20-Jähriger mit Wohnsitz im Landkreis Erding kontrolliert, der in Erding mit einem BMW Pkw fuhr. Die Fahrtrichtungsanzeiger des Pkw waren umcodiert. Eine entsprechende Verkehrsordnungswidrigkeit wurde angezeigt und die zuständige Zulassungsstelle wird informiert.

Gegen 01:00 Uhr wurde in der Ludwigsvorstadt ein 21-Jähriger mit Wohnsitz im Landkreis Bautzen festgestellt, der dort mit einem BMW Pkw unterwegs war. An dem Fahrzeug wurden mehrere Veränderungen (Fahrwerk, Bereifung und Beleuchtung) festgestellt, die zum Erlöschen der Betriebserlaubnis führen. Der Pkw wurde abgeschleppt und die Verkehrsverstöße wurden angezeigt.

Gegen 01:15 Uhr wurde in Garching ein 19-Jähriger mit Wohnsitz im Landkreis Landshut mit einem BMW Pkw kontrolliert. Das vordere Kennzeichen befand sich schlecht erkennbar hinter der Windschutzscheibe und Veränderungen am Fahrwerk des BMW waren nicht eingetragen. Die Verstöße wurden angezeigt.

Zusammen wurden bei den Einsätzen über 3.000 Personen und über 1.000 Fahrzeuge in diesem Kontext festgestellt. Es waren jeweils über 130 Beamtinnen und Beamte im Einsatz, die circa 120 Verstöße anzeigten und circa 360 Platzverweise aussprachen.