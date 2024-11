Küchenzeile in Brand – Perlach

Die Feuerwehr ist am Donnerstagmittag zu einem Küchenbrand nach Perlach alarmiert worden. Noch währen der Löscharbeiten traf der Mieter der Wohnung ein.

Über den Notruf 112 verständigte der Hausmeister die Feuerwehr und meldete im vierten Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses in der Weddingenstraße einen Brandgeruch. Er erwartete die Einsatzkräfte vor dem Haus und erklärte ihnen die Lage.

Mit einem Zweitschlüssel konnte die Wohnungstüre geöffnet werden. Um eine Rauchausbreitung in den Flur zu vermeiden, brachten die Einsatzkräfte zuvor einen Rauchschutzvorhang an. Unter Atemschutz ging ein Trupp in die Zwei-Zimmerwohnung. In der Küche stand die Küchenzeile in Flammen. Sie wurde von den Feuerwehrleuten abgelöscht. Da die restlichen Türen in der Wohnung geöffnet waren, breitete sich der Rauch in der gesamten Wohnung aus. Mit einem Hochleistungslüfter wurde der Brandrauch aus der Wohnung gedrückt. Während der Löscharbeiten kam der Mieter der Wohnung nach Hause. Ihm wurde seine beschädigte Wohnung wieder übergeben.

Ein Sachschaden kann von der Feuerwehr nicht beziffert werden. Wie das Feuer ausbrach, ermittelt die Polizei.