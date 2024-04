Kulturtage Ludwigsvorstadt-Isarvorstadt 03. – 05. Mai bei freiem Eintritt

3. bis 5. Mai: Kulturtage in der Ludwigsvorstadt-Isarvorstadt

Im Stadtbezirk Ludwigsvorstadt-Isarvorstadt finden von Freitag, 3. Mai bis Sonntag, 5. Mai, Kulturtage an mehr als 30 verschiedenen Orten statt. Das Programm steht bei freiem Eintritt allen offen. Es wird unter dem Motto „Wir machen was“ von über 140 Mitwirkenden gestaltet. Am Samstag wird eine Open Air Bühne im Nußbaumpark bespielt. Während der Kulturtage eröffnet auch „VS“, das Interimsquartier des Museums Villa Stuck, in der Goethestraße 54. Für die Dauer der Instandsetzung des Museums in Bogenhausen gastiert das Museumsteam eineinhalb Jahre im Bahnhofsviertel.

„Die Kulturtage zeigen, wie vielfältig das kulturelle Leben in den Münchner Stadtvierteln ist. In jährlich wechselnden Stadtbezirken machen sie das Engagement sund die Kreativität vor Ort sichtbar. Das Kulturreferat unterstützt gerne koordinierend, mit Geld und Veranstaltungstechnik. Vielleicht sehen wir uns ja am Festplatz im Nußbaumpark? Ich wünsche Ihnen anregende Kulturerlebnisse!“ so Kulturreferent Anton Biebl.

„Wir sind die Neuen im Viertel und wünschen uns, bei den Kulturtagen gleich ein Netzwerk knüpfen zu können für Kooperationen. Das Museum Villa Stuck verwandelt sich während seiner Sanierung bis April 2025 in ´VS´ in der Goethestraße 54. Wir reihen uns ein in eine lokale Kulturszene, die es verdient hat, mehr Aufmerksamkeit zu erhalten. Der Eintritt zu VS ist immer frei, was uns ein großes Anliegen war, und wir freuen uns auf spannende Begegnungen!“ so Michael Buhrs, Direktor des Museums Villa Stuck.

Auszüge aus dem Programm der Kulturtage:

Kulturdult, Infomarkt und Open Air Bühne im Nußbaumpark

Modenschau „Wieder.Fair.Wenden“ mit Recycling-Mode

Kabarett mit Teresa Reichel & Kathi Wolf, Walter Stapper und anderen

Musik von Martin O., Henning Sedlmeir, Slow Match und dem „Reiserer Trio

Bühnenprogamme im EineWeltHaus, im Zunfthaus und im Wirtshaus am Schlachthof

Clubacts im Substanz, im Milla und im Sub

Vorstellungen im Wirtshaustheater Fraunhofer und von der Tanztendenz

Programm in der Münchner Stadtbibliothek Isarvorstadt

Veranstaltungen im Kulturzentrum Luise

Angebote für Kinder und für Senior*innen an vielen Orten

Nähere Informationen zum Programm unter www.stadtteilwochen-muenchen.de

Kostenlose Programmhefte ab April in der Stadtinfo im Rathaus und in vielen Einrichtungen im Stadtbezirk.