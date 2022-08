Laim: 27-Jähriger im Aufzug überfallen

Am Montag, 29.08.2022, gegen 19:30 Uhr, betrat ein 27-Jähriger mit Wohnsitz in München über die Hauszugangstür sein Wohnhaus, ein Mehrfamilienhaus in Laim. Zeitgleich trat ein ihm unbekannter Mann ebenfalls ein. Zusammen mit diesem sowie einer weiteren ihm unbekannten Hausbewohnerin fuhren sie gemeinsam mit einen Aufzug nach oben. Die Hausbewohnerin verließ den Aufzug im zweiten Stock, während der 27-Jährige und der unbekannte Mann weiterfuhren.

Während der Fahrt stellte sich der unbekannte Täter unvermittelt vor den Ausgang des Aufzuges und hinderte den 27-Jährigen am Aussteigen. Unter Vorhalt eines Messers forderte der Täter von dem 27-Jährigen zunächst in einer unbekannten Sprache und anschließend auf Englisch die Herausgabe von Bargeld. Der 27-Jährige händigte ihm daraufhin einen 100-Euro-Schein aus.

Im zwölften Stock verließen sowohl der 27-Jährige als auch der Täter den Aufzug. Dort trafen sie eine weitere Hausbewohnerin. Diese Ablenkung nutzte der 27-Jährige, um über das Treppenhaus in seine Wohnung zu flüchten. Von dort verständigte er verspätet die Polizei über das Kontaktformular. Der Täter konnte in unbekannte Richtung flüchten.

Das Kommissariat 21 (Raubdelikte) hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Der Täter konnte wie folgt beschrieben werden:

Männlich, ca. 25 Jahre alt, ca. 175 cm groß, schlank, schwarze Hautfarbe, schwarze lockige kurze Haare, kein Bart; bekleidet mit schwarzer Hoodie mit Kapuze und weißer Schrift oder Printmotiv, ein dünner schwarzer Pullover mit roter Umrandung am Kragen, Hose und Schuhe unbekannt, er war mit einem Messer (marineblau, ca. 10-12 cm lang, Grifflänge ca. 6-8 cm) bewaffnet.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Hauzenbergerstraße, Zschokkestraße, Westendstraße und Elsenheimer Straße (Laim) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, insbesondere die beiden Hausbewohnerinnen, die dem Täter auch begegnet sind, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 21, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.