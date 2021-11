Laim: Pkw erfasst Fußgänger beim Wenden – eine Person verletzt

Am Sonntag, 14.11.2021, gegen 19:00 Uhr, befuhr ein 22-jähriger Pkw-Fahrer aus

München den Laimer Platz stadtauswärts.

An einer Buswendeschleife, die mittels Verkehrszeichen ausschließlich für den ÖPNV

gekennzeichnet war, versuchte der 22-Jährige mit dem Pkw zu wenden. Zur gleichen Zeit

überquerte ein 80-jähriger Münchner die Fahrbahn im Bereich der Buswendeschleife am

Laimer Platz. Dort wurde er vom Pkw des 22-Jährigen frontal erfasst. Er kam zu Sturz und

verletzte sich hierdurch schwer.

Der 80-Jährige musste unter Begleitung eines Notarztes zur stationären Behandlung in

ein Krankenhaus gebracht werden. Am Pkw entstand kein Sachschaden. Für die Zeit der

Unfallaufnahme kam es zu leichten Verkehrsbeeinträchtigungen im Bereich der ÖPNV.

Die weiteren Ermittlungen in diesem Fall werden durch die Münchner Verkehrspolizei

geführt.