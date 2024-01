Laim: Verkehrsunfall zwischen Pkw und Fußgängerin – Zwei Personen verletzt

Am Montag, 15.01.2024, gegen 09:30 Uhr, fuhr ein 26-Jähriger mit Wohnsitz im Landkreis Bad Tölz mit einem MAN Kleintransporter auf der Fürstenrieder Straße in Richtung Landsberger Straße und wollte an der Agnes-Bernauer-Straße nach rechts abbiegen.

Zum gleichen Zeitpunkt gingen zwei Fußgängerinnen (74 und 83 Jahre alt, beide mit Wohnsitzen in München) auf dem angrenzenden Gehweg in Richtung BAB A96 und wollten die selbige Kreuzung geradeaus überqueren.

Beim Abbiegen kollidierte der 26-Jährige mit seinem Fahrzeug mit den entgegenkommenden Fußgängerinnen. Die 74-Jährige wurde vom Fahrzeug frontal erfasst, fiel auf die Fahrbahn und wurde einige Meter mitgeschleift. Sie wurde bei dem Unfall schwer verletzt, musste durch die Feuerwehr befreit werden und von einem Rettungsdienst zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. Die 83-Jährige wurde vom Fahrzeug lediglich touchiert und kam deswegen zu Sturz. Sie wurde dabei leicht verletzt und begab sich selbst in ärztliche Behandlung.

Während der Unfallaufnahme musste die Agnes-Bernauer-Straße teilweise komplett gesperrt werden, weshalb es zu Verkehrsbehinderungen kam.

Die Münchner Verkehrspolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.