Line-up des OBEN OHNE Open Air am 21.7.2018 auf dem Königsplatz ist komplett

Das OBEN OHNE Open Air der Kreisjugendringe München-Stadt und München-Land feiert am 21. Juli 2018 auf dem Königsplatz sein 20-jähriges Jubiläum. Der Vorverkauf läuft bereits, nun ist das Line-up komplett:

Neben SXTN, Romano, Leoniden und Dirty Old Spice werden Marvin Game, Ace Tee & Kwam.E, Liquid & Maniac und SAMT auf der Bühne stehen.

Marvin Game lässt sich nicht gerne in Schubladen stecken. „20:15“ heißt das neue Album des Rappers aus Berlin-Moabit. Seinen Sound hat er nicht nur gefunden, sondern mittlerweile auf den Punkt ausdefiniert: jede Sekunde klingt typisch nach Marvin Game. Als Co-Headliner wird er dem Publikum kräftig einheizen.

Der R’n’B-Song „Bist du Down“ der Hamburgerin Ace Tee kam 2017 aus dem Nichts und ging einmal um den Globus – für einen Track in deutscher Sprache eher die Ausnahme. Gemeinsam mit Rapper Kwam.E, mit dem sie auf dem OBEN OHNE Open Air 2018 auftreten wird, produzierte sie ihr erstes Album „Tee Time“.

Liquid & Maniac sind zwei Schwergewichte der bayerischen HipHop-Szene. Sie setzen auf bodenständigen, authentischen Mundart-Rap. Weil das nicht alle verstehen, hat Liquid eine simple Message: Wenn du’s fühlst, dann fühlst du’s.

SAMT ist eine junge Münchner Elektro-Pop-Band – früher auch bekannt als Swallow Tailed. Der Stil dunkel und elektronisch, geprägt von schweren Riffs und pulsierenden Synthesizern.

Das OBEN-OHNE-Festival blickt zurück auf eine bewegte Vergangenheit. Zum Debüt am 26. Juli 1998 trug es noch den Namen „Open Fun“. Im Jahr 2000 wurde das Festival in OBEN OHNE Open Air umbenannt. Seitdem ist viel passiert. Auch einige Ortswechsel hat das OBEN OHNE hinter sich. Mittlerweile findet es seit 2014 wieder auf dem Königsplatz im Herzen Münchens statt. Neben zahlreichen jungen lokalen Bands begeisterten seither Größen wie Cro, Die Fantastischen Vier, Gentleman, Kraftklub und Silbermond das Publikum.

Doch das OBEN OHNE hat durch sein vielfältiges Rahmenprogramm noch einiges mehr zu bieten. In den vergangenen Jahren sorgten Breakdance-Bühnen, Graffiti-Areas sowie zahlreiche andere Aktionen und Info-Stände für reichlich Abwechslung. Junge Menschen und ihre Interessen stehen im Mittel-punkt. Dabei liegt besonderes Augenmerk darauf, allen die Teilnahme zu ermöglichen. Zum einen sind die Tickets zum Preis von 3 Euro auch für den kleinen Geldbeutel erschwinglich, zum anderen ist das OBEN OHNE Open Air Vorreiter beim Thema Inklusion. Gebärdensprach-Dolmetscher/innen, die FM-Anlage für Gehörlose wie auch das Rollstuhlpodest sind ein fester Bestandteil. Eine Neuerung ist die „Toilette für alle“. In diesem Toilettencontainer finden Menschen mit schweren Behinderungen alles, was sie für ihre persönliche Hygiene brauchen.

Die Tickets können im Vorverkauf zum Preis von 3 Euro im Jugendinformati-onszentrum München (JIZ, Sendlinger Straße 7) oder online über www.muenchenticket.de (zzgl. VVK-Gebühr) erworben werden.

Alle Infos gibt es auch auf der Homepage www.oben-air.de und auf der offiziellen Facebook-Seite unter www.facebook.com/OBENOHNEOpenAir.