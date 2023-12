Magisches Halbfinale der Coca-Cola X-Mas Truck Tour – 09.12.2023 Olympiapark München

Am Samstag, dem 09.12., wird der Hans-Jochen Vogel Platz im Münchener

Olympiapark zur Coca-Cola X-Mas Wunderwelt.

„Holidays are coming!“ – und zwar nach München! Am Samstag, dem 09.12., wird

der Hans-Jochen Vogel Platz im Münchener Olympiapark in strahlend-hellem Weihnachtsglanz erleuchten. Der Platz im Grünen inmitten einem der berühmtesten Parks der bayrischen Landeshauptstadt bietet die ideale Kulisse, um sich gebührend auf die Feiertage einzustellen. Von 15 bis 20 Uhr können Besucher:innen die vielen verschiedenen Angebote des Coca-Cola X-Mas Trucks entdecken und genießen. Nach dem Halt in München startet die zweite Hälfte der diesjährigen Coca-Cola X-Mas Tour, bei der die Trucks über das Schienennetz von DB Cargo in vier weitere Städte fahren. Der erste Halt hierfür ist in Leipzig am 15.12.

Das Motto der diesjährigen Coca-Cola X-Mas Kampagne: „Entdecke den

Weihnachtsmann in dir”

Jahr für Jahr begeistert die Coca-Cola Weihnachtstruck-Tour Menschen in ganz Deutschland. Die diesjährige Tour hat ein ganz besonderes Ziel: Menschen zu ermutigen, ihren „inneren Weihnachtsmann“ zu entdecken. Dieses zentrale Motto steht als Synonym für Güte und Großzügigkeit und soll dazu aufrufen, im Alltag mehr Gutes zu tun. Die Kampagne macht dabei deutlich: Eine Welt voller Weihnachtsmänner wäre eine freundlichere Welt. Darum braucht die Welt mehr Weihnachtsmänner!

In diesem Jahr bringen die Trucks eine Vielzahl spannender Aktivitäten und digitaler Erlebnisse für die treuen Coca-Cola Fans mit. Dazu gehören:

1) Weihnachts-Truck 2023: Der „The world needs more Santas“-Truck lädt Konsument:innen zum Verweilen ein. Darüber hinaus können Coke-Fans ein Selfie von ihrem festlichen Augenblick mit dem ikonischen Truck in den sozialen Medien unter dem Hastag #CocaColaChristmasTour teilen.

2) Das Santa-Quiz: Gäste dürfen außerdem über eine App für Desktop und Mobilgeräte an einem unterhaltsamen digitalen Quiz teilnehmen, bei dem sie herausfinden können, welcher Typ von Weihnachtsmann sie sind. Anhand der Antworten identifiziert die App einen WeihnachtsmannArchetypen, den Teilnehmer:innen auf Social Media teilen können.

3) Digitale Weihnachtskarten: Wer die Truck-Standorte besucht, kann durch festlich gestaltete Coca-Cola Rahmen schreiten, digitale Weihnachtskarten gestalten und an Freund:innen und Familie versenden.

4) Mahlzeiten: Es warten außerdem weihnachtliche Köstlichkeiten auf die Besucher:innen. Lokale Lebensmittelpartner:innen haben die Gerichte ihrer Speisekarten extra zum festlichen Anlass adaptiert.

5) Das besondere Weihnachtsgeschenk: Fans können ihre Liebsten außerdem in diesem Jahr mit einer personalisierten Coca-Cola Flasche überraschen.

Die Stationen der Weihnachts-Truck Tour im Überblick:

Truck Tour:

Binz (30.11), Celle (03.12.), Köln (06.12.) und München (09.12.)

Auf der Schiene:

Leipzig HBF (15.12.), Frankfurt am Main HBF (17.12.), Hamburg Altona (20.12.), Berlin Südkreuz (22.12.)