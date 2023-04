Maibaum aufstellen 2023 am Wirtshaus am Bavariapark – Schon am 28.04. wurde vor dem Wirtshaus am Bavariapark der Maibaum aufgestellt. Strömender Regen tat hier keinen Abbruch, gegen 11 Uhr wurde der Maibaum mittels eines Krans mit der Burschenschaft Hadorf (Lkrs.Starnberg) aufgestellt und ziert jetzt den Vorplatz des Wirtshauses. Natürlich gab es im Anschluss eine gescheite Brotzeit und eine Bayrische Musi von den „Stoiber Buam“.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren