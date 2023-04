Mann überfällt Supermarkt mit Messer und bedroht Angestellte

Am Donnerstag, 13.04.2023, gegen 19:55 Uhr, befand sich ein bislang unbekannter Mann in einem Supermarkt in der Schlierseestraße. Im Kassenbereich legte er diverse Artikel auf das Kassenband, welche von der 56-jährigen Angestellten eingescannt wurden. In diesem Moment zog der Mann ein Messer, bedrohte damit die Angestellte und forderte die Herausgabe von Bargeld.

Neben mehreren hundert Euro Bargeld entwendete der Täter im weiteren Verlauf diverse Getränke und Tabakartikel. Im Anschluss flüchtete er in Richtung Giesinger Bahnhof. Auf seiner Flucht wurde er von zwei auf den Raubüberfall aufmerksam gewordene Zeugen verfolgt. Dabei verlor einen Teil seiner Tatbeute.

Unmittelbar eingeleitete Fahndungsmaßnahmen durch die Münchner Polizei mit mehr als zwanzig Streifen erbrachten keine Hinweise auf den Täter.

Das Kommissariat 21 (Raubdelikte) hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Der Täter wird wie folgt beschrieben:

Männlich, ca. 20 Jahre alt, eher klein, schlank, sprach hochdeutsch ohne erkennbaren Akzent, schwarz gekleidet, trug eine Basecap und darunter eine Kapuze oder Mütze, schwarze FFP2-Maske, weiße Turnschuhe, dunkelgraue Handschuhe

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Untersbergstraße bis Schlierseestraße, Werinherstraße bis Deisenhofener Straße, Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 21, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.