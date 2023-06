MASH, vom 30. Juni bis 2. Juli, im Olympiapark: ready – steady – go

Ready, steady, go – MASH ist bereit für seine achte Auflage! Morgen, Freitag, 30. Juni, um 13.00 Uhr geht es los. Am Samstag und Sonntag warten zwei weitere spannende Actionsport-Tage im Olympiapark auf die Besucher:innen, mit erstklassigen Athlet:innen und jeder Menge Lifestyle.



Streetdance

Der Neuling unter den Wettbewerben. Im vergangenen Jahr noch als Exhibition im Showprogramm, heuer beim „Debütantenball“ erstmals mit dabei in der offiziellen MASH-Family. Ausgetragen wird das Streetdance-Final in zwei Formaten, dem International Breaking 2vs2 mixed, und dem International All Style 7-to-smoke. Zwei spannende Wettbewerbe, die sowohl mit geladenen, internationalen Top-Tänzer:innen wie dem Münchner Serhat Perhat „Said“ und Bao Chau Nguyễn „Chau-Lin“ aus Stuttgart oder „Lil Priince“ aus der Schweiz besetzt sind, als auch mit Akteur:innen, die sich über die Preselection qualifizieren können. Über 60 Anmeldungen gingen für die Qualifikation ein. Übrigens: Kurzentschlossene können sich auch noch vor Ort für die Preselection anmelden und zwar am Freitag, ab 16.30 Uhr, am Dance-Check-in oberhalb des Theatrons unter dem Dach der Olympia-Schwimmhalle. Weitere Infos zum Streetdance-Contest finden Sie hier.

BMX

Wie 2022 teilen sich die BMX-Athleten das neue Set-up vor den Rasenstufen am Olympiasee mit den Skateboarder:innen. Zwar ist es bis zuletzt leider nicht gelungen, vor allem wegen Verletzungspech und Absagen aufgrund der anstehenden Olympia-Qualifikationen einen hochklassigen Frauen-Wettbewerb auf die Beine zu stellen, so lässt das Starterfeld bei den Männern in diesem Jahr kaum Wünsche offen: Zwölf internationale Top-Rider darunter der frischgebackene Europameister 2023 und Vorjahressieger Kieran Reilly, Olympia-Bronze-Medaillengewinner und Dritte der Europameisterschaft 2023, Declan Brooks, und Tom Justice (alle drei aus Großbritannien). Aus deutscher Sicht sind Lennox Zimmermann (Bad Iburg), Tobias Freigang (Wachtendonk) und Sikharin Supanmart (Dresden) dabei. Weitere Infos zum BMX-Contest finden Sie hier.

Skateboard

Weltklasse Athlet:innen füllen die Starterlisten beim Skateboard-Contest: Auf dem neuen Set-up werden sechs Frauen und zehn Männer in diesem Jahr um den Gesamtsieg kämpfen. Mit dabei sind die Vorjahressieger:innen, der Spanier Jamie Mateu und die Berlinerin Lilly Stoephasius, die 2021 für Furore sorgte, als sie mit 14 Jahren bei den Olympischen Spielen in Tokio Platz neun belegte. Zu den Favoritinnen zählen außerdem die Brasilianerin Yndiara Asp und die Britin Lola Tambling. Bei den Männern wird sich Jaime Mateu vor allem gegen die beiden Briten Alex Hallford und Jordan Thackeray behaupten müssen, um den Sieg aus dem Vorjahr zu wiederholen. Weitere Infos zum Skateboard-Contest finden Sie hier.

Wakeboard

Auf dem neuen Set-up am unteren OIympiasee werden insgesamt 18 Frauen und Männer um den Sieg im Einzel- und Team-Wettbewerb kämpfen. Zu den 12 Männern zählen unter anderem Vorjahressieger Nico von Lerchenfeld (Köln), Felix Georgii (Kranzegg), local Dominik Gührs, und die Stuckey-Brüder Gavin und Trent (USA), bei den Frauen Meagan Ethell (USA), Marie Rougier (FRA) und Julia Rick (Köln). Damit können sich die Wakeboard-Fans auf jeden Fall auf einen hochkarätigen Contest freuen. Weitere Infos zum Wakeboard-Contest finden Sie hier.

MASH & More

Beim MASH Fest heißt es: Noch mehr erleben, noch mehr genießen. Das Fest ist der Ort bestechender kultureller Vielfalt, mit Musik, Kunst und Design, Infotainment und Interaktion – bunt, kreativ, abwechslungs- und einfallsreich. Über 40 Aussteller:innen aus den Bereichen Sport, Lifestyle und Nachhaltigkeit werden sich vom Hans-Jochen-Vogel-Platz bis hinunter zum Olympiasee präsentieren. Dazu gibt es jede Menge spannende Workshops und Mitmachangebote, wie zum Beispiel der neue MASH-Skatepark, der aus den Siegerpodesten der European Championships 2022 gebaut wurde und von jedem der sein Board mitbringt, genutzt werden darf. Ebenfalls im Programm die neusten Food-Trends und die beliebte Chill-Out-Area. Und das steht natürlich auch auf dem Programm: Die Red Bull After Party by MASH am Samstag und die MASH Bühne auf der Halbinsel, auf der sich heuer 17 Künstler:innen und Bands von Freitag bis Sonntag präsentieren werden. Weitere Infos zu MASH & More finden Sie hier.