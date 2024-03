Maßnahmen des Baureferats für eine saubere Isar

Der Bauausschuss des Stadtrats hat das Baureferat beauftragt, die bisherigen Maßnahmen für eine saubere Isar weiterzuführen. Außerdem wird auch im Jahr 2024 die Öffentlichkeitskampagne für eine saubere Isar fortgeführt.

Baureferentin Dr.-Ing. Jeanne-Marie Ehbauer: „Der Nutzungsdruck auf die Isar-Uferbereiche nimmt weiter zu, und darauf müssen wir reagieren. Persönlich kann ich alle verstehen, die sich dort gerne aufhalten. Die Münchner Isar ist ein unvergleichliches Juwel, dass allen zur Verfügung steht. Aber München wächst und damit die Nutzung des öffentlichen Raumes. Deshalb wollen wir an unseren bewährten Maßnahmen für eine saubere Isar festhalten und in bestimmten Bereichen ausbauen, zum Beispiel mit mehr Müllbehältern. Daran, dass es auch an jedem und jeder Einzelnen liegt, wie sauber die Isar ist, werden wir weiterhin mit der bekannten Kampagne ‚Wahre Liebe ist…‘ erinnern.“

Der Bauausschuss ist den Empfehlungen des Baureferats gefolgt und hat es beauftragt, folgende Maßnahmen auch dieses Jahr wieder aufzunehmen und auf der Grundlage der bisherigen Erfahrungen zu erweitern:

Zusätzliche Müllbehälter werden bedarfsorientiert aufgestellt: Gitterboxen (derzeit 102), Aschebehälter (derzeit 18), Sammelcontainer (derzeit 6), Hundekot-Tütenspender (derzeit 13) und zusätzliche Mülltütenspender an Hotspots.

Ausstattung von Gitterkörben mit Pfandringen für Pfandflaschen

Werktägliche Reinigung des Isarradwegs

Tägliche Reinigung des Isarufers bei schönem Wetter

Bedarfsorientiertes Aufstellen zusätzlicher mobiler Toiletten – zusätzlich zu den fest installierten, selbstreinigenden Toilettenanlagen am Tierparkparkplatz, an der Floßlände und an der Eduard-Schmid-Straße

Intensivierung des externen Aufsichtsdienstes (Isaraufsicht) und Unterstützung durch den Kommunalen Außendienst ab 2024 in einem Pilotversuch

Ständig aktualisierte Isar-App (www.isar-map.de)

Isarfloßfahrten mit Werbung für eine saubere Isar

– Promotionteam macht Werbung für die Isar-App und verteilt in den Sommermonaten Mülltüten und Taschenaschenbecher und richtet sich mit dem Faltblatt „Billy der Biber“ speziell auch an Eltern und Kinder

Werbung für eine saubere Isar auf strategisch geeigneten isarnahen Litfaßsäulen, zum Beispiel für die Nutzung von Gasgrills

Isarführungen für Kinder durch Umweltpädagogen

Aktion „Pfand für Einweggrills“

Unterstützen von Müll-Sammelaktionen (Clean-Ups)

Unterstützen von Vereinsarbeit zur Aufklärung

Im Zuge der Kampagne „Wahre Liebe ist…“ sollen mittelfristig auch beispielsweise die durchgängige Deichbeleuchtung an der Isar und eine flächendeckende WLAN-Anbindung eingeführt werden. Insbesondere auf Grund der Lage im FFH-Gebiet (Fauna-Flora-Habitat) und Landschaftsschutzgebiet sowie entlang der Hochwasserschutzdämme sind diese Eingriffe als sehr sensibel zu bewerten und umfangreiche Abstimmungen notwendig.