Medien-Unternehmer Werner Mützel verstorben

Der deutsche Medien-Unternehmer Werner Mützel ist am 20. März 2018 nach schwerer Krankheit im Alter von 77 Jahren verstorben. Herr Mützel gründete 1973 gemeinsam mit seiner Frau Karin in Kissing bei Augsburg den WEKA Fachverlag für Verwaltung und Industrie. Heute umfasst die WEKA Firmengruppe 23 Medienunternehmen in Deutschland, Österreich, der Schweiz und Frankreich und erwirtschaftet mit 1.500 Mitarbeitern rd. 240 Millionen EURO Umsatz.

Die Firmengruppe befindet sich nach wie vor im alleinigen Besitz der Familie Mützel. Werner Mützel hat frühzeitig dafür Sorge getragen, dass die Geschäfte der WEKA Firmengruppe auch nach dem Tod ihres Gründers von Holding-Geschäftsführer Wolfgang Materna und dem gesamten Führungs-Team kontinuierlich fortgeführt werden. Werner Mützel starb auf seinem Gut Kerschlach in Oberbayern im Kreise seiner Familie.