Mehr als Klettern: Hochseilgarten Isarwinkel wird zum Hotspot für Yogis und Luftakrobaten

Bislang war’s einfach ein herrlich gelegener Kletterpark. Jetzt aber soll der Hochseilgarten Isarwinkel am Fuße des Brauneck auch Yogis, angehende Akrobaten und Hardcore-Sportler anziehen. Das erfrischend untypische Sommerprogramm, das sich an Feriengäste und Einheimische gleichermaßen richtet, reicht von Vertikaltuch-Workshop und Theater-Akrobatik-Kurs für Kinder und Jugendliche bis zu Tai-Chi und Power-Workout für Erwachsene. Am 27. Juli gibt es eine Voralpen-Glühen-Party mit Feuershow und Tanz – und bei der Märchenshow am 30. August „Geschichten vom Nebelberg“. Jeden Samstagvormittag schweben angehende Trapezkünstler durch den Hochseilgarten und kommen Naturfreunde auf der Plattform zum Panorama-Yoga zusammen. Am 4. Mai ist aber erst einmal schnuppern angesagt: Für zehn Euro können den ganzen Tag lang alle Angebote ausprobiert werden. Wer ganz klassisch auch noch klettern mag, zahlt 20 Euro.