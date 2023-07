METFEST 2023 mit Feuerschwanz, Fiddler’s Green, Warkings, Grailknights auf dem Tollwood Sommerfestival

Das Tollwood Sommerfestival 2023 bot den Besuchern ein spektakuläres Folk-Metal-Partyprogramm mit Feuerschwanz, Fiddler’s Green, Warkings und Grailknights in der Musik-Arena. Feuerschwanz, die ihr erstes Nummer Eins Album „Memento Mori“ feierten, luden zu diesem besonderen Metfest in München ein. Nach einer erfolgreichen Festivalsaison und einer ausverkauften Clubtour war klar, dass eine weitere Show in München stattfinden musste.

Als langjährige Bandfreunde von Feuerschwanz waren auch Fiddler’s Green Teil des Line-ups. Die irischen Speedfolker begeisterten das Publikum mit ihrer energiegeladenen Musik und sorgten für ausgelassene Stimmung. Ebenfalls mit dabei waren die Metal-Klassiker Warkings, die mit ihren kraftvollen Klängen das Publikum mitrissen. Die Grailknights komplettierten das Line-up und lieferten eine mitreißende Show mit ihrem einzigartigen Mix aus Metal und Fantasy-Elementen.

Die Musik-Arena des Tollwood Sommerfestivals bot die perfekte Atmosphäre für diese hochenergetische Folk-Metal-Party. Die Fans konnten zu den Klängen der verschiedenen Bands feiern, tanzen und ausgelassen mitrocken. Es war ein unvergesslicher Abend voller mitreißender Musik und guter Stimmung.