Milbertshofen: Brennender Marktstand auf Hotelanlage

Moosacher Straße – Am Freitagabend ist es zu einem Brand auf einer Hotelanlage gekommen. Es entstand ein Sachschaden im mittleren fünfstelligen Bereich.

Mitarbeitende der Hotelanlage entdeckten den Brand im Außenbereich und informierten die Feuerwehr. Mit mehreren Kleinlöschgeräten versuchten sie erfolglos, die Flammen zu löschen. Als die alarmierten Kräfte an der Einsatzadresse eintrafen, wurden sie von zwei Mitarbeiterinnen des Hotels auf der Straße empfangen. Sie zeigten ihnen den Weg zum Hinterhof, wo das Feuer wütete. Dort standen unter dem Hotelvorbau ein Tannenbaum sowie ein hölzerner Marktstand lichterloh in Flammen. Aufgrund der starken Hitzeentwicklung waren bereits Teile der Decke und mehrere Betonstützen in Mitleidenschaft gezogen worden.

Mithilfe eines Löschrohrs bekämpften die Einsatzkräfte das Feuer, welches nach knapp 20 Minuten gelöscht war. Da die Flammen auf ca. 20 Quadratmeter die Gebäudedämmung geschmolzen hatten, öffneten die Feuerwehrkräfte Teile der Fassade und der Gebäudedecke, um weitere Glutnester ausschließen zu können.

Aufgrund der starken Rauchentwicklung kam es in einem Hotelzimmer im fünften Obergeschoss zu einer leichten Verrauchung. Diese konnte durch das Öffnen von Fenstern auf natürlichem Wege entfernt werden.

Nachdem der Rauch entfernt und die Fassade kontrolliert war, war der Einsatz der Feuerwehr nach einer Stunde beendet.

Zur Brandursache ermittelt das Fachkommissariat der Polizei.