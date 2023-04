Mit Diesel-Behältnis in der S-Bahn unterwegs 65-jähriger, psychisch Kranker sorgt für Aufsehen, jedoch keine Gefahr für Reisende!

Am Sonntag (16. April) war ein psychisch Kranker mit einer Art Kraftstofftonne, in der sich Diesel befand, in einer S-Bahn unterwegs. Am S-Bahnhaltepunkt Höllriegelskreuth, Pullach, wurde die Polizei hinzugerufen.

Gegen 14:50 Uhr verständigte eine Reisende aus einer stadteinwärts fahrenden S-Bahn (Linie S7) den Triebfahrzeugführer über einen Mann, der vor dem Haltepunkt Höllriegelskreuth Kleidungsstücke herumwarf, Mitreisende verbal belästigte und an dessen Rollator sich eine Plastiktonne mit Kraftstoff befand. Aufgrund des aufbrausenden Verhaltens des Mannes gegen den Rollator war bereits Flüssigkeit aus der Tonne auf den Boden geschwappt. Ihm sei „Benzin“ ausgelaufen, erklärte der Mann und stürzte kurz darauf zu Boden, wodurch sich dessen Kleidung mit der Flüssigkeit vollsaugte. Mitreisende, für die sich die Gesamtsituation als bedrohlich darstellen musste, verständigten per Notruf die Polizei.

Der Triebfahrzeugführer ließ die Bundespolizei verständigen, hielt die S-Bahn am Haltepunkt Höllriegelskreuth an und bat die Reisenden die S-Bahn und den Bahnsteig zu verlassen. Der S-Bahnhaltepunkt wurde für weiter einfahrende S-Bahnen gesperrt. Vor Ort konnten Einsatzkräfte den 65-jährigen Deutschen am Bahnsteig feststellen. In der S-Bahn konnte die Feuerwehr die Flüssigkeit als Diesel identifizieren und den Boden reinigen, sowie die mitgeführte Tonne samt dem Diesel sichern.

In der S-Bahn befanden sich rund 100 Fahrgäste. Etwa 60 setzten ihre Reise mit anderen öffentlichen Verkehrsmitteln fort; ca. 40 warteten vor dem Bahnhofsbereich auf die Weiterreise.

Der Notarzt stellte bei dem 65-Jährigen eine akute Psychose mit Fremdgefährdung fest, weswegen er in eine psychiatrische Klinik eingewiesen wurde.

Bei der Durchsuchung des 65-Jährigen wurde weder ein Feuerzeug noch ein anderer zum Entzünden geeigneter Gegenstand aufgefunden, so dass für die Reisenden zu keinem Zeitpunkt eine Gefahr bestand! Bei dem Vorfall wurde niemand verletzt. Zur genauen Sachverhaltsaufklärung wurden die Videos gesichert und ausgewertet. Aufgrund des bekanntgewordenen Sachverhaltes sind bislang keine strafrechtlich relevanten Handlungen erkennbar geworden, sondern lediglich Handlungen wegen Ordnungswidrigkeiten durch Verunreinigung von Bahnanlagen. Durch den Vorfall war der S-Bahnhaltepunkt rund 90 Minuten gesperrt, wodurch es zu Verspätungen im S-Bahnverkehr kam.