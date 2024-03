Mit Sicherheit und Spaß ins Motorradjahr

Bei der „MOTORRAD Safety League“ suchen ADAC und Motor Presse Stuttgart die besten Motorradfahrer / Finale an der Nordschleife des Nürburgrings

Zum Start der Motorradsaison holen viele Biker jetzt ihre Maschinen aus den Garagen und begeben sich auf die ersten Ausflugsfahrten nach dem Winter. Um die Gefahren nach der Pause zu reduzieren, empfiehlt der ADAC zum Start in die Saison ein Fahrsicherheitstraining. Gerade für Biker, die mehrere Jahre pausiert haben, ist eine Auffrischung ratsam. Denn das Risiko, bei einem Unfall mit dem Motorrad tödlich zu verunglücken, ist etwa viermal so hoch wie bei den Insassen eines Pkw.

Damit neben der Sicherheit auch der Spaß beim Motorradfahren nicht zu kurz kommt, können alle Biker, die jetzt an einem der ADAC Motorrad-Trainings teilnehmen, auch bei der „MOTORRAD Safety League“ dabei sein. Im Rahmen der Veranstaltungsserie, die vom ADAC und der Zeitschrift „Motorrad“ veranstaltet und von BMW Motorrad, Held und SAS-TEC unterstützt wird, werden die besten, sichersten und versiertesten Motorradfahrer gesucht.

Die Wildcards werden in nahezu allen Fahrsicherheitsanlagen des ADAC im Rahmen verschiedener Motorrad-Trainings vergeben. Per Los werden die Teilnehmer für die vier Vorentscheide in den ADAC Fahrsicherheitszentren Augsburg, Lüneburg, Sachsenring und Nürburgring im Juni ermittelt. Dort müssen sich die Biker Aufgaben wie Geschicklichkeitsslalom, Zielbremsung und Kurvenfahrt stellen. Eine Praxisaufgabe rund um das Motorrad rundet die Herausforderung ab.

Als Belohnung wartet auf die zwei Besten jedes Vorentscheids ein zweitägiges Perfektionstraining auf der berühmten Nürburgring-Nordschleife. Der Leitfaden für jede Teilnehmerin und jeden Teilnehmer der „MOTORRAD Safety League“ lautet: Nicht wer am schnellsten ist, schafft es bis zum Nürburgring, sondern wer darüber hinaus auch Mensch und Maschine am besten miteinander in Einklang bringt.

Weitere Informationen gibt es unter adac.de/safetyleague.