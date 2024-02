Moosach: Tote Person in Altkleidercontainer aufgefunden

Am Dienstag, 20.02.2024, gegen 06:45 Uhr wurde der Polizeinotruf 110 darüber informiert, dass auf einem Firmengelände, auf dem Altkleidercontainer angeliefert und Altkleider sortiert werden, eine tote männliche Person zwischen Altkleidern aufgefunden wurde.

Sofort wurden Streifen der Münchner Polizei zur Örtlichkeit geschickt. Aufgrund von sicheren Todeszeichen bei der toten Person wurden keine notfallmedizinischen Maßnahmen mehr durchgeführt. Nach den ersten Ermittlungen, die noch vor Ort vom Kommissariat 12 (Todesermittlungen) übernommen wurden, handelt es sich bei dem Toten um einen 20-jährigen afghanischen Staatsangehörigen, der zuletzt in einer Unterkunft in Ingolstadt untergebracht war.

Hinweise auf ein Fremdverschulden haben sich im Rahmen dieser ersten Ermittlungen nicht ergeben. Der Tote wurde zur Rechtsmedizin gebracht und eine Obduktion wurde durchgeführt. Dabei ergaben sich Hinweise auf eine Drogenintoxikation.

Die weiteren Ermittlungen vom Kommissariat 12 zur genauen Abklärung der Todesursache und der weiteren Umstände in Bezug auf den Aufenthalt in einem Altkleidercontainer dauern an.