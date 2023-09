MOTORWORLD Mobility Days in der MOTORWORLD München

BMW M Motorsport, Mercedes-AMG, ABT Sportsline, Koenigsegg, Tesla, Fisker, NIO, INEOS und viele weitere Aussteller mit Fahrzeugneuheiten und außergewöhnlichen Exponaten



Mit den Motorworld Mobility Days setzt die Motorworld München vom 3. bis zum 6. September als offizieller Kooperationspartner der IAA Mobility 2023 mobile Leidenschaft in Szene. Knapp 50 Aussteller präsentieren ihre Highlights, das abwechslungsreiche Rahmenprogramm lädt zum Networking ein und verspricht spannende Unterhaltung. Die erstmals stattfindenden Motorworld Mobility Days verteilen sich über das Areal der Motorworld München mit Dampfdom, Lokhalle, Kesselhaus und dem Freigelände.



„Die Besucher erwartet eine enorme Bandbreite an Mobilität mit allem, was dazu gehört: von Hypercars über Oldtimer, Elektrofahrzeuge und Rennboliden bis hin zu Kunst, Accessoires und vielem mehr. Sie können sich informieren, Probefahrten machen oder sich auch einfach nur auf eine Entdeckungsreise begeben“, so Andreas Dünkel, Gründer und Vorsitzender der Motorworld Group. „Wir freuen uns, starke Marken mit großartigen Exponaten unter einem Dach vereinen zu dürfen und zahlreiche Branchengrößen und Motorsportler auf unserer Bühne zum Talk zu begrüßen. Mit den Motorworld Mobility Days bieten wir der internationalen Mobilitätsszene im Rahmen der IAA Mobility 2023 eine ganz besondere Plattform, um sich zu treffen und auszutauschen.“



„Ultimative Kraft, formvollendete Eleganz, technologischer Grenzgang … Autos sind mehr als nur Gebrauchsgegenstände. Sie sind mobile Leidenschaft und ihre Herstellung ist immer auch Spiegel von Innovationskraft und den technischen Fähigkeiten ihrer Zeit“, so der bayerische Staatsminister und Leiter der Staatskanzlei Dr. Florian Herrmann, MdL, in seinem Grußwort. „Die Motorworld Mobility Days vereinen Nostalgie und Vision auf eine einzigartige Weise und bringen ordentlich PS Richtung Zukunft auf die Straße.“

Home of Mobility: Showbühnen, Hypercars, Rennboliden und mehr



So wird der Dampfdom der Motorworld München an diesen Tagen zum „Home of Mobility“. Auf der AvD Entertainment Stage kommen hier täglich Talk-Gäste zu unterschiedlichen Themen zu Wort: Prominente aus der Welt des Motorsports, Vertreter von Verbänden und Clubs mit Mobilitäts-Bezug sowie Insider für Oldtimer-Themen.



Auf der ebenfalls im „Home of Mobility“ angesiedelten Mobility Stage haben darüber hinaus nicht nur die PKW-Pflegeprodukte des Herstellers Sonax, einem Preferred Partner der Motorworld, sondern auch grandiose Beispiele vielfältiger Mobilität ihren Auftritt: Neuheiten wie das fliegende Auto PAL-V Liberty oder Offroad-Fahrzeuge wie der 4×4 Grenadier von INEOS und Jeep-Umbauten von ORZ. Zudem zeigt SEMCO hier mit täglich wechselnden Exponaten das Beste, was der Megacar-Hersteller Koenigsegg zu bieten hat. Den Anfang macht am Sonntag der Koenigsegg Jesko.



Flankiert werden die Bühnen von namhaften Ausstellern mit außergewöhnlichen Fahrzeugen. Mercedes-AMG Motorsport zeigt beispielsweise den Mercedes-AMG GT3 #27 des Teams WINWARD mit dem David Schumacher dieses Jahr in der DTM an den Start geht. Zudem wird der Mercedes-AMG F1 W14 E PERFORMANCE ausgestellt, an dessen Steuer in dieser Saison George Russell und Lewis Hamilton Platz nehmen. Sportlich geht es weiter mit der HWA AG, die das erfolgreichste Team in der DTM stellt und ein gefragter Partner für die Entwicklung von Hochleistungsfahrzeugen ist. Sie präsentiert einen Aston Martin Vantage DTM und einen Bussink GT C Speedlegend. Passend zum 30. Jubiläum des ersten gewonnenen 24-Stunden-Rennens von Roock Racing rückt Fabian Roock besondere Eye-Catcher ins Rampenlicht: Einen Porsche 992 GT3 RS mit besonderen Felgen, darüber hinaus informiert er u.a. über den Roock RST 570, der anlässlich des Jubiläums als Limited Edition mit 30 Exemplaren gebaut wird. ABT Sportsline, führender Veredler für Fahrzeuge des Audi- und VW-Konzerns, hat ebenfalls ein Sondermodell mitgebracht: die auf 200 Exemplare limitierte ABT RS6 Legacy Edition.



BMW M Motorsport ist u.a. mit einem BMW M4 GT3 dabei. Das Fahrzeug ist seit der Saison 2022 die neue Speerspitze von BMW M Motorsport im GT-Racing. Seine bislang größten Erfolge sind der Gewinn der 24 Stunden von Spa-Francorchamps 2023 und die DTM-Titel für Sheldon van der Linde sowie das Team Schubert Motorsport 2022.



Automobiles Highlight des AvD-Auftritts ist der „Röhrl x 911“-Porsche, den Porsche-Spezialist Rafael Diez auf Basis eines aus Mitte der 1970er Jahre stammenden Sportcoupés eigens für und in enger Zusammenarbeit mit Motorsport-Legende Walter Röhrl aufgebaut hat.



Der Puls von historischen Porsche-Liebhabern wird sich auch beim Anblick des Porsche 356 Convertible D, Baujahr 1959, von Ande Votteler erhöhen. Das „Untouched-Original“ zählt nicht nur zu einem der gesuchtesten Porsche-Modelle überhaupt, sondern zeichnet sich auch durch einen prominenten Vorbesitzer aus: den berühmten amerikanischen Comedian und Schauspieler Jerry Seinfeld.



In diesem Jahr seine H-Zulassung erhalten hat der Ferrari 348 TS aus dem Baujahr 1993, den „Schwarzenbach – Agentur für klassische Automobile“ aus erster Hand, unverbastelt und im Originallack anbietet. Historische Automobile mit einem leisen Sound hat Voltimer im Angebot: Das Unternehmen verwandelt Oldtimer in Elektroautos und zeigt einen elektrifizierten Mercedes Benz 230/8 aus dem Jahr 1973.



Auf der Rotunde vor dem Dampfdom ist Opel mit zwei ausgewählten Modellen vertreten. Die Marke aus Rüsselsheim präsentiert den Opel Astra GSe sowie den preisgekrönten Opel Manta GSe. Letzterer basiert auf dem legendären Manta A von 1979 und kombiniert das Erscheinungsbild einer Stil-Ikone mit hochmoderner Technologie für einen nachhaltigen Antrieb.



Etwas ganz besonderes für Motorsportfans hat auch COBLOR im Gepäck: Die Uhrenmarke präsentiert die weltweit einzige Uhr mit einem Ziffernblatt aus 95 Jahre altem original Nürburgring-Rennstreckenasphalt. Sie ist auf 500 Stück limitiert.



Die Allianz thematisert Oldtimer und Nachhaltigkeit und bringt ein ganz besonderes Engagement mit auf die Motorworld Mobility Days: „vr4Kids“, ein Inklusionsprojekt für Kinder und Jugendliche mit Virtual Reality. Für Besucher ist es im eigens eingerichteten „VR Experience Room“ auf der Ausstellungsfläche der Allianz erlebbar.





Art Gallery im Home of History



Auf der Galerie-Ebene im Dampfdom sind verschiedene Künstler in der Art Gallery angesiedelt, darunter Iconic Speed Art, Andreas Hentrich oder auch Bastian Söllner mit Retro Perspektive. Letzterer nimmt den Betrachter seiner Kunstwerke mit auf eine Reise zu historischen Rennstrecken und Legenden der Straße. Auch Pascal Göbel hat seine Leidenschaft für Kunst und Automobile verbunden und fertigt individuelle Gemälde und Zeichnungen von Fahrzeugen in allen Größen an.



Automobiles fürs Ambiente – das bietet die Manufaktur Fernlicht mit ihren Stehlampen, die aus historischen Fahrzeugscheinwerfern und ebenso historischen Stativen der 1920-1960ziger Jahre gefertigt werden.





Home of History: Oldtimer, Restauration, Bikes und mehr



Im Kesselhaus – dem „Home of History“ – lässt die Ponton Manufaktur die Herzen von Oldtimer-Liebhabern höher schlagen und stellt einen 220SE Coupé, Baujahr 1958 mit Stahlschiebedach und Blinkerlenkrad ins Rampenlicht.



HK-Engineering ist weltweit einer DER Experten für Mercedes-Benz 300 SL. Nach München ist er sportlich mit seinem historischen HK-Engineering-Renntransporter und einem HK-Engineering Rennflügeltürer aus dem Jahr 1955 gekommen.



Für Restaurationsobjekte ist man bei Martelleria an der richtige Adresse, einem Spezialisten für Blechformtechnik, Karosseriebau und Oldtimerrestauration. Zu den berühmtesten Fahrzeugen, an deren Restauration das Unternehmen mitgewirkt hat, zählt der ehemlige BMW 507 von Elvis, der bereits im THE STUDIO by BMW in der Motorworld München ausgestellt war.



Ein Meisterstück der Superlative präsentiert 911 MILLENNIUM: das größte Buch der Welt über den 911er Porsche – ein Kunstwerk zum Durchblättern im XXL-Panoramaformat von 1,12 x 0,44 Meter, streng limitiert und nummeriert, mit exklusiven Aufnahmen des international renommierten Autofotografen René Staud.



Echtes Bike-Feeling garantiert das House of Flames mit Motorrädern von Harley Davidson. Angereist ist es mit mehreren Exponaten, darunter ein vom House of Flames umgebautes Modell FXST 2022 oder das Sondermodell FXLRST 2023 Low Rider ST. Eine Sonderschau mit ausgewählten historischen Fahrzeugen verschiedener Marken komplettiert das „Home of History“.





Home of Passion: Elektro-Fahrzeuge, Veredler und Offroad



Die Lokhalle verwandelt sich in das „Home of Passion“. Zentral gelegen präsentieren sich hier verschiedene Aussteller. Exklusive Fahrzeuge hat einen LaFerrari mitgebracht, einen Supersportwagen mit Hybridantrieb, der 2013 auf dem Genfer Auto-Salon vogestellt wurde, limitiert auf 499 Exemplare. Ein Hingucker ist auch der bb Rainbow Porsche, der von bb auto umgebaute erste Turbo Targa, der in den 70ern die unbestreitbare Spitzenversion der 911er-Reihe darstellte und 1980 im Film „Car-Napping“ zum Einsatz kam. Zu sehen ist zudem dessen Nachfolger, der bb Porsche Targa Moonracer.

Zukunftsorientiert und nachhaltig: Der amerikanische Elektroautohersteller Fisker präsentiert erstmals in Europa den Fisker Ronin, den weltweit ersten vollelektrischen, viertürigen Cabrio-GT-Sportwagen. Exklusiv zu sehen ist er in der Motorworld vom 4. bis zum 10. September. Neue Maßstäbe bei E-Motorrädern setzt Novus mit dem NOVUS One, dem ersten handgefertigten Vollcarbon-Motorrad in limitierter Auflage, das auch Probe gefahren werden kann.



Unverwüstlicher britischer Spirit und britisches Design in Kombination mit deutscher Ingenieurskunst – das zeichnet wiederum den Grenadier von INEOS aus. Das neue Allradfahrzeug ist so gebaut, dass es jede Herausforderung meistern kann: mit konkurrenzlosen Offroad-Fähigkeiten, Langlebigkeit und Verlässlichkeit.



S-Tec ist der richtige Ansprechpartner, wenn es um die Kultfahrzeuge Puch/Mercedes G Cabrio und Pinzgauer geht. Für Acuma Offroad revitalisiert der Spezialist auf Kundenwunsch Premiumfahrzeuge im ACUMA ONE-Design und hat so eines u.a. auch mit nach München gebracht.



ORZ steht seit mehr als 27 Jahren für exklusives und hochwertiges Zubehör rund um die Marken Jeep und RAM. Auf den Motorworld Mobility Days werden vier adäquat umgebaute Jeeps gezeigt, darunter ein ORZ Vehicles JT Hellcat 45-9 und ein ORZ Vehicles JL EcoDiesel 45-7.

Home of Experience: Offroad-Parcours mit Rampe und Probefahrten



Auf der Freifläche, dem „Home of Experience“, sorgen die Offroad-Anbieter INEOS sowie S-Tec und ORZ für einen höheren Pulsschlag, wenn sie ihre 4×4 Offroad-Fahrzeuge auf dem Offroad-Parcours in Szene setzen und Interessierte zum Mitfahren einladen.



Auch für etliche Modelle der Elektroautohersteller Tesla und NIO gilt „Nicht nur angucken, sondern auch fahren!“. Tesla ist mit Model 3, Model Y, Model X und dem Model S vor Ort, NIO mit den Limousinen ET5 und ET7 sowie dem Elektro-SUV EL7.





Weitere Aussteller sind Italdesign Giugiaro (Supercars), die Dörr Group, Automobile Meilensteine (Oldtimer-Carsharing), CanVanCan Medienproduktion, CERAM Intertrade (V-Klasse-Umbauten), HerzoGin, Red Bull DJ Truck, Car Throne, Big Norm Customs, Silberform AG, Retromotion, Burkhardt Wendt Kunsthandel, Mobil in Deutschland e.V., GAST EVENT etc.

MOTORWORLD Mobility Days

3. – 6. September 2023 (So. – Mi.), tägl. 10 – 18 Uhr



MOTORTREFF

3. September 2023 (So.), 10 – 18 Uhr



MOBILITY Days Party

5. September 2023, ab 18 Uhr



MOTORWORLD München

Am Ausbesserungswerk 8

80939 München



Eintrittskarten

Tageskarte 10,00 €

Dauerkarte 25,00 €

Familien-Tageskarte (2 Erwachsene, 2 Kinder bis 14 Jahre)15,00 €

Schüler- & Studenten (Vorlage Schüler-/Studentenausweis) 5,00 €

Senioren Tagesticket (ab 60 Jahre) 5,00 €



Informationen und Tickets: http://motorworld-miaa.de/