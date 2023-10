Motto des Tollwood Winterfestivals 2023: “Kunst wäscht den Staub des Alltags von der Seele”

Tollwood stellt Motto und Motiv vor – das Winterfestival lockt vom 23. November bis 31. Dezember mit Kunst, Artistik, Varieté, Performances, Konzerten und mehr

Kunst? Wie wichtig ist sie für uns, unseren Alltag und unsere Zukunft? Wie verändert Kunst uns und unser Miteinander? Eine Antwort gab der Maler Pablo Picasso: „Kunst wäscht den Staub des Alltags von der Seele.“ Das Zitat ist das Motto des Tollwood Winterfestivals, das am 23. November auf der Theresienwiese beginnt. Damit erinnert Tollwood an die existenzielle Bedeutung der Kunst. „Kunst ist Lebenselixier und für unser aller Leben unverzichtbar“, erklärt Stefanie Kneer, Pressesprecherin des Tollwood Winterfestivals. „Was wären wir ohne Kunst? Sie bereitet Freude und beflügelt uns. Sie bedeutet auch Freiheit.“ Kunst spiegelt kulturelle und gesellschaftliche Prozesse, die Auseinandersetzung mit Umwelt und Natur, und sie schafft Räume für neue Denk- und Handlungsansätze. Und Kunst entfacht Kraft, das Heute und das Morgen zu gestalten. Damit schafft Kunst Zukunft. Tollwood will ein Ort der Begegnung und Inspiration mit und durch Kunst sein und seinem Publikum viele Möglichkeiten bieten, aus dem Alltag herauszutreten.

Gemeinsam Kunst erleben

Auf dem Tollwood Winterfestival, das vom 23. November bis 31. Dezember die Theresienwiese zum Funkeln bringt, wird Kunst vieler Sparten erlebbar: Walk-Acts und Performances, Varieté, Artistik, Bildende Kunst, Live-Musik und mehr. Tollwood bietet Kunst und Kultur für alle, denn über 90 Prozent der Veranstaltungen finden bei freiem Eintritt statt. Tollwood regt in diesem Winter auch zum Mitmachen an: Im neuen KunstRaum kann das Festival-Publikum kreativ werden und u. a. an der Entstehung einer Installation mitwirken. Und beim großen Mitmachchor mit dem Go sing choir dürfen alle mitsingen. Alle Informationen zum vielfältigen Programm finden sich im aktuellen Tollwood-Magazin – online unter: www.tollwood.de/magazin

Zu einem besonderen Erlebnis wird der Besuch auf der winterlichen Theresienwiese mit Tollwoods etwas anderem Weihnachtsmarkt, der bis 23. Dezember geöffnet ist: der Markt der Ideen mit Bio-Gastronomie aus aller Welt und Produkte, u. a. aus Upcycling und Handarbeit. Nur am 26. November ist das Festival wegen des Totensonntags geschlossen. Und zum Jahresausklang lässt es sich mit der großen Silvesterparty oder der Silvestergala auf Tollwood ins neue Jahr feiern.

Phantastisches Varieté im Spiegelzelt

In diesem Winter kehrt auch das Spiegelzelt mit seiner besonderen Atmosphäre auf die Theresienwiese zurück. Limbo Unhinged, eine Show, die alle Grenzen sprengt, ist verrückt und unglaublich und hebt die Welt aus den Angeln. Denn das bedeutet „Unhinged“ übersetzt. Dieses Varieté ist mehr als nur Zirkus oder Kabarett, Tanz oder Burlesque. Limbo Unhinged lässt den Atem stocken. Eine Laufstegbühne sorgt für Intimität. Rauch und Licht verstärken die Illusion und das exquisite Ambiente im Spiegelzelt auf der Theresienwiese. Die groovende Band, umwerfende Akrobatik, australischer Humor und eine Schwertschluckerin machen das sinnliche Varieté zu einer phantastischen Reise.

Zu einem außergewöhnlichen Erlebnis für alle Sinne wird der Abend mit dem exklusiven Bio-Menü, das im Spiegelzelt serviert wird. Eine köstliche Komposition in mehreren Gängen verzaubert den Gaumen. Tickets ab 38,50 Euro (ermäßigt ab 29,50 Euro) oder wahlweise mit Menü ab 85,50 Euro (ermäßigt ab 77,50 Euro) sind unter der Tollwood-Tickethotline 089 38 38 50 0 (versandkostenfrei) oder über München Ticket erhältlich, Tickets für die exklusive Silvestergala mit Fünf-Gänge-Menü in Bio-Qualität gibt es für 165 Euro (ermäßigt 148 Euro) und für die Silvesterparty für 35 Euro (ermäßigt 31 Euro). Infos zu Anfangszeiten und Preisen unter www.tollwood.de.

Limbo Unhinged wird im Rahmen des Tollwood Winterfestivals vom 23. November bis 31. Dezember auf der Theresienwiese im Spiegelzelt aufgeführt; der Markt der Ideen endet am 23. Dezember. Am 26. November ist das gesamte Tollwood Winterfestival aufgrund des Totensonntags geschlossen.

Veranstaltung: Tollwood Winterfestival

Ort: Münchner Theresienwiese

Datum: 23. November bis 31. Dezember 2023

Am 26. November ist das gesamte Tollwood Winterfestival aufgrund des Totensonntags geschlossen.

Öffnungszeiten Markt: Markt der Ideen nur bis 23. Dezember

Mo 14 bis 22.30 Uhr

Di – Fr 14 bis 23.30 Uhr

Sa 11 bis 23.30 Uhr

Öffnungszeiten Gastro: So 11 bis 22.30 Uhr

Mo 14 bis 22.30 Uhr (Hexenkessel bis 0 Uhr)

Di bis Fr 14 bis 23.30 Uhr (Hexenkessel bis 1 Uhr)

Sa 11 bis 23.30 Uhr (Hexenkessel bis 1 Uhr)

So 11 bis 22.30 Uhr (Hexenkessel bis 0 Uhr)

Am 23. Dezember schließt das Tollwood Winterfestival um 22 Uhr.

Der Eintritt zum Tollwood Winterfestival ist frei.

——————————

Limbo Unhinged

Veranstaltung: Limbo Unhinged

Ort: Spiegelzelt auf dem Tollwood Winterfestival (Theresienwiese)

Datum: 23. November bis 30. Dezember 2023

Außer montags sowie 26.11., 23./24./25.12

Eintritt: Tickets ab 38,50 EUR, erm. ab 29,50 EUR Tickets mit Menü ab 85,50 EUR, erm. ab 77,50 EUR

Empfohlen ab 12 Jahren

——————————

Silvester auf Tollwood

Veranstaltung: Tollwood Silvestergala mit Limbo Unhinged und dem Eddy Miller Sextett

Ort: Spiegelzelt auf dem Tollwood Winterfestival (Theresienwiese)

Datum: 31. Dezember 2023

Menübeginn: 18 Uhr, Vorstellungsbeginn: 20:45 Uhr, Ende: max. 3 Uhr

Eintritt: Tickets mit 5-Gänge-Menü 165 EUR, erm. 148 EUR

Empfohlen ab 12 Jahren

Tollwood Silvestergala mit Limbo Unhinged und dem Eddy Miller Sextett

Silvesterparty

Veranstaltung: Silvesterparty auf der Theresienwiese

Ort: Festivalgelände auf dem Tollwood Winterfestival (Theresienwiese)

Datum: 31. Dezember 2023

Einlass und Beginn: 19:00 Uhr

Beginn Livemusik: 20.30 Uhr bis Open End

Weitere Informationen zu Einlass und Beginn siehe: www.tollwood.de