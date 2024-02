Mountainbike-Trails an der Isar beschildern

Neues Konzept für ein besseres Miteinander von Mensch und Natur

Mountainbiken ist beliebt – das sieht man in München vor allem an der Isar, wo gerade an Wochenenden zahlreiche Menschen mit dem Rad unterwegs sind. Damit die Sporttreibenden Pflanzen und Tiere nicht übermäßig belasten, werden Stadt und Landkreis München nun die Isar-Trails beschildern. Das hat der Ausschuss für Klima- und Umweltschutz des Münchner Stadtrats in seiner heutigen Sitzung beschlossen.

Die SPD/Volt-Fraktion erhofft sich von den explizit ausgeschilderten Radstrecken mehr Tier- und Naturschutz und gleichzeitig auch mehr Sicherheit für Menschen, die an der Isar spazieren gehen.

Insgesamt 1,35 Millionen Euro wird die Stadt München bereitstellen, um in den kommenden Jahren ein Netz aus befestigten Wegen und Trail-Abschnitten zwischen Marienklausenbrücke und der Großhesseloher Brücke auszuweisen und zu beschildern. Gleiches macht der Landkreis bis nach Schäftlarn. Die Trägerschaft und Instandhaltung der Wege übernimmt die Sektion München des Deutschen Alpenvereins e.V. Personal vor Ort soll die Nutzung beobachten und lenken. Wege, die Tiere und Pflanzen im Fauna-Flora-Habitat Schutzgebiet „Oberes Isartal“ übermäßig belasten, werden gesperrt und bei Bedarf zurückgebaut. So will die Stadt zu einem verträglichen Miteinander von Menschen und Natur beitragen. Das Konzept haben Stadt und Landkreis München gemeinsam mit Naturschutz- und Radverbänden entwickelt.

„Radfahren an der Isar ist super beliebt. Heute haben wir im Stadtrat beschlossen , dass die Wege und Trails fürs Radl und Mountainbike klar und hilfreich beschildert werden. Damit schützen wir die kostbare Natur des Oberen Isartals und unterstützen gleichzeitig ein gutes Miteinander der Menschen an der Isar. Ich freue mich sehr, dass der Alpenverein Sektion München die Trails betreuen wird.“

Dr. Julia Schmitt-Thiel, SPD-Stadträtin