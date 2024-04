Münchner ADFC-Radsternfahrt führt erneut über die Autobahn

Auch 2024 setzt der ADFC München ein Zeichen für den Radverkehr! Am Sonntag, den 21. April, findet die große Radsternfahrt statt. Unter dem Motto „Fünf Jahre Radentscheid München: Wo bleiben unsere Radwege?“ fordert der ADFC gemeinsam mit den Bündnispartnern mit der Demo, dass die Umsetzung des erfolgreichen Bürgerbegehrens endlich vorankommt. Höhepunkt der Radldemo: die Fahrt über die für den Kfz-Verkehr gesperrte Autobahn A95 zwischen Luise-Kiesselbach-Platz und der Ausfahrt München Kreuzhof stadtein- und stadtauswärts.

15 Demozüge bei der Sternfahrt zum Königsplatz

Von zahlreichen Startpunkten aus der ganzen Metropolregion und vier Startpunkten in der Landeshauptstadt erobern bayerische Radlfans mit insgesamt 15 polizeibegleiteten Demozügen die Stadt. Die Strecken sind unterschiedlich lang und der Zustieg ist jederzeit möglich, sodass auch Familien mitradeln können. Unterwegs vereinigen sich die einzelnen Demozüge und rollen gemeinsam und mit immer mehr Teilnehmenden weiter. Höhepunkte sind die gemeinsame Fahrt auf dem für den Kfz-Verkehr gesperrten Mittleren Ring und auf der Autobahn A95 zwischen Luise-Kiesselbach-Platz und der Ausfahrt München Kreuzhof, die stadtein- und stadtauswärts befahren wird. Alle Strecken führen zum Königsplatz. Dort gibt es ab ca. 15.30 Uhr ein abwechslungsreiches Bühnenprogramm mit Musik und mehr.

Forderung: Gute Radwege endlich priorisieren

Andreas Schön, 1. Vorsitzender des ADFC München, sagt: „Autobahnen sind das Rückgrat der deutschen Verkehrspolitik mit höchsten Sicherheits- und Qualitätsstandards: breit, eben, sicher und durchgängig. So müssen auch Radwege sein! Über die Autobahnen werden täglich Hunderttausende Pendler mit ihren Autos in die Stadt gepresst. Dieser klimaschädliche Kfz-Verkehr blockiert den Platz für breite und sichere Radwege. Wir brauchen weniger Autos in der Stadt. Die ewige Diskussion um die Leistungsfähigkeit des Autoverkehrs und wegfallende Parkplätze bremst leider den schnellen Ausbau des Radwegenetzes.“

Katharina Horn, Sprecherin des Radentscheid München, führt weiter aus: „Die Sternfahrt läuft unter dem Motto ‘Fünf Jahre Radentscheid München: Wo bleiben unsere Radwege?’. Dass wir diese Frage überhaupt stellen müssen, ist ein Armutszeugnis für die Stadt. Fünf Jahre nach den beiden erfolgreichsten Bürgerbegehren der Stadtgeschichte sind nur wenige Meter neuer Radweg befahrbar. Die Bagger müssen jetzt endlich rollen. Die vielen guten und gemeinsam erarbeiteten Pläne müssen jetzt unverzüglich beschlossen und umgesetzt werden.“

Die Sternfahrt im Überblick

Streckenführung und Straßensperrungen

Eine Übersicht über alle Routen mit Startpunkten und Zwischenhalten gibt es als Karte mit PDFs und GPX-Daten zum Runterladen auf

https://muenchen.adfc.de/sternfahrt

Startpunkte in München

West-Route

Nymphenburg, Südliche Auffahrtsallee

Aufstellung ab 12:15 Uhr; Länge ca. 28 km

Nord-Route

Studentenstadt, Park + Ride Parkplatz, Ungererstraße 214

Aufstellung ab 12:15 Uhr; Länge ca. 30 km

Ost-Route

Tassiloplatz, Welfenstraße 56

Aufstellung ab 12:15 Uhr; Länge ca. 25 km

Süd-Route

Baierbrunner Straße, Grünanlage Siemenswerke

Aufstellung ab 12:45 Uhr; Länge ca. 20 km

Keine Familien- und Kinder-Route

Eine spezielle Familienroute gibt es in diesem Jahr nicht, der Zustieg ist auf allen Strecken jederzeit möglich. Am Sonntag, den 5. Mai 2024, findet zudem die vom Jungen ADFC München organisierte Kinder-Radldemo Kidical Mass statt.

Startpunkte im Umland

Es starten 11 weitere Demozüge in Augsburg, Herrsching, Weilheim, Geretsried, Holzkirchen, Rosenheim, Grafing, Erding, Garching, Freising und Petershausen.

Auf allen Strecken gibt es zahlreiche Treffpunkte und Anschlussmöglichkeiten.

Streckenverläufe und Zwischenzeiten

Aktuelle Infos

Bei Streckenführung und Zeitplanung können sich noch kurzfristige Änderungen ergeben.

Den aktuellen Planungsstand gibt es immer unter https://muenchen.adfc.de/sternfahrt

Kundgebung am Königsplatz

Start ca. 15:30 Uhr, Ende ca. 17:00 Uhr

Mit vielen Ständen, großer Bühne und DJs wird der ADFC auf dem Königsplatz gemeinsam mit den Bündnispartnern die Forderungen des Radentscheid München bekräftigen.

Spielregeln & Teilnahmebedingungen

Die Teilnahme an der Sternfahrt ist kostenfrei und erfolgt auf eigene Verantwortung.

Alle Spielregeln und Teilnahmebedingungen im Überblick.

Weitere Informationen

ADFC-Sternfahrt

https://muenchen.adfc.de/sternfahrt

Radentscheid München

https://www.radentscheidmuenchen.de