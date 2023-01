Münchner FreiwilligenMesse am 15. Januar 2023 im Alten und Neuen Rathaus

Die beliebte und erfolgreiche Münchner FreiwilligenMesse findet 2023 wieder als

Präsenzmesse statt, nachdem sie zwei Jahre in digitalem Format durchgeführt wurde.

Wir freuen uns am 15. Januar 2023 im Alten und Neuen Rathaus, mitten im Herzen der Stadt unsere FreiwilligenMesse zu präsentieren.

60 Organisationen bieten Beratung und zeigen Möglichkeiten für ein ehrenamtliches

Engagement aus den Bereichen: Gesundheit/Selbsthilfe/Inklusion, Kultur/Umwelt/Nachhaltigkeit, Kinder/Jugend/Senior*innen, Vielfalt und Integration,

Engagementvermittlung/Weiterbildung und Wohlfahrtsverbände.

FöBE, die Förderstelle für Bürgerschaftliches Engagement ist die Messe-Veranstalterin.

Seit über 20 Jahren ist gesellschaftliche Beteiligung unser Hauptanliegen.

Wir sind Türöffner für das Bürgerschaftliche Engagement in München und vertraut mit

gesellschaftlichen Herausforderungen. Wir setzen uns dafür ein, durch die Ressource

Freiwilliges Engagement das Leben für viele Menschen besser und menschlicher zu machen.

Als Netzwerkstelle verfügen wir über das Wissen und die Kontakte, die relevanten

Organisationen einzubinden.

Unser diesjähriges Motto „Couragiert gegen Armut. Engagement wirkt!“ zeigt wie

ehrenamtliches Engagement vielfältige Antworten findet den vielen verschiedenen Facetten

der Armut in München entgegenzuwirken. Nach EU-Definition ist armutsgefährdet, wer

weniger als 60 Prozent des mittleren Einkommens der Gesamtbevölkerung hat. In München

ist jede/r Sechste von Armut bedroht. Die Formen von Armut sind vielfältig und umfassen

alle Lebensbereiche wie Einkommen, Bildung, Wohnen, Gesundheit, Kultur, Wissen, Umwelt

usw. Ohne freiwilliges Engagement würde eine für viele Menschen wichtige Unterstützung

wegfallen und unsere Stadt wäre insgesamt weniger lebenswert. Wir zeigen Lösungswege,

an denen Freiwillige beteiligt sind und führen somit vor Augen, was schon an Gutem

passiert.

Im Folgenden einige Beispiele von Messeausstellern:

So gibt die Münchner Tafel e.V. wöchentlich 23000 Essen an ihre Gäste aus und wird von 800 Ehrenamtlichen unterstützt, die sowohl in der Essensausgabe, bei Fahrten oder im Büro ihre Fähigkeiten einsetzen.

Der KulturRaum München wird von 170 freiwilligen Helfern z. B. bei Einsätzen von

telefonischen Kartenvermittlungen unterstützt, die kostenlos an Menschen mit geringem

Einkommen vermittelt werden.

Im Landesbund für Vogelschutz, München, (LBV) können Ehrenamtliche vielfältige Aufgaben wie Wiesen mähen, Vögel zählen, Projekte betreuen, Spenden sammeln, Schutzgebiete betreuen, übernehmen.

Neben dem thematischen Schwerpunkt Armut können sich unsere Besucher*innen

umfassend und zielgenau informieren. Sie erfahren, wie sie sich durch ein Ehrenamt am

gesellschaftlichen Entwicklungsprozess zu einer engagierten Stadtgesellschaft beteiligen

können. Ganz nach den Worten von Dr. Gerlinde Wouters „Engagement für und miteinander

ist ein gelebtes Bekenntnis für eine solidarische Gesellschaft“.

Ein attraktives Rahmenprogramm mit Live-Musik, Diskussionsrunde, informativen Vorträgen rundet das Messeprogramm ab.

Der Eintritt zur FreiwilligenMesse ist kostenlos und barrierefrei.

Münchner FreiwilligenMesse

15. Januar 2023, 10 – 17 Uhr

Altes und Neues Rathaus

Marienplatz, 80331 München