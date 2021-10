Münchner Klimaherbst 2021 – Regional, saisonal, bio, klimagerecht – das sind die Veranstaltungen vom 8. bis 10. Oktober

Beim Münchner Klimaherbst “Schmeckt’s? Klima geht durch den Magen” bricht diese Woche die Halbzeit an. In unterschiedlichsten Formaten wurde sich bisher schon der großen Fragestellung angenähert, wie eine klimafreundliche Ernährung aussehen kann. Die Veranstaltungen des kommenden Wochenendes schließen hier an.

Regional, saisonal, bio, klimagerecht –das sind die Veranstaltungen vom 8. bis 10. Oktober

Am Freitag, den 8. Oktober, können Interessierte bei einer Führung den neuen Obergiesinger Mitmach-Supermarkt „Food Hub“ kennenlernen. Das Konzept dieses besonderen Supermarkts funktioniert so: Man wird Teil einer Genossenschaft, hilft alle vier Wochen drei Stunden im Laden mit und bekommt dafür ganz exklusiv günstige, regionale, biologische und klimagerechte Ware, die direkt von denen kommt, die sie anbauen, herstellen oder verarbeiten. Für alle Neugierig gewordenen gibt es die Möglichkeit vorbeizuschauen und nach dem Rundgang in der nahegelegenen Stadtbibliothek Giesing Fragen zu stellen. Am Samstag, den 9. Oktober, folgt dann gleich ein “Schnuppertag im Food Hub”, bei dem jede*r im Laden einkaufen und das Konzept dahinter besser kennenlernen kann. Anmeldung für die Veranstaltung am 08.10. unter Kursnr. N123740 erforderlich, (089) 48006-6239, www.mvhs.de/klimaherbst. Für den 09.10. ist keine Anmeldung nötig.

Wer nicht nur wissen möchte, wo er oder sie regional, saisonal und klimagerecht einkaufen kann, sondern auch, wie man diese Lebensmittel dann nachhaltig und lecker verarbeitet, sollte am Freitag, den 8. Oktober, auf jeden Fall zum Workshop “Kochen mit München Land – Gemüse” gehen. Dieser erste von insgesamt drei Koch-Abenden der Münchner Volkshochschule (ansonsten 11.10. und 29.10.) widmet sich Kraut, Rüben und sonstigem regionalen Gemüse. An diesem ersten Abend wird ein harmonisches Menü gekocht – mit Gemüse als Star des Abends in Kooperation. Anmeldung auf www.mvhs.de/klimaherbst

Am Samstag, den 9. Oktober, lädt das Team von Orte des Wandels auf einen Rundgang durch München ein und ermöglicht es dabei Menschen und Initiativen kennenzulernen, die in Sachen Ernährung über den Tellerrand schauen. Die Entdeckungsreise „Orte des Wandels – Food Edition“ geht den Fragen nach, was eigentlich in unseren Supermärkten und Kochtöpfen steckt, wie „unser täglich Food“ nachhaltig produziert werden kann und warum Lebensmittel kein Müll sind. Anmeldung unter ortedeswandel@posteo.de.

Klimafreundliche Ernährung beginnt nicht erst beim Einkaufen, sondern schon auf dem Weg dahin. Der sollte nämlich am besten möglichst kurz und somit zu Fuß oder mit dem Rad zu bestreiten sein. Wie das funktionieren kann, können Interessierte am Samstag, den 9. Oktober, bei der Exkursion “Frisch vom Bauernhof!” herausfinden. Die Teilnehmenden machen eine rund 10 Kilometer lange Radltour zu regionalen Bauernhöfen in Germering und Puchheim, bei denen man Milch, Kartoffeln, Eier, Fleisch und andere Erzeugnisse noch direkt kaufen kann. Auf dem Weg erfahren Neugierige alles über die vielen Vorteile einer regionalen Lebensmittelversorgung. Anmeldung unter www.mvhs.de/anmeldung.

Unter dem Motto “Ausprobieren – Genießen – Verstehen” lädt der StadtAcker am Samstag, den 9. Oktober, zu einem unterhaltsamen und informativen Nachmittag im Gemeinschaftsgarten StadtAcker am Ackermannbogen ein. Mit Kostproben an der Koststation, Quizfragen und der aktuellen Rezepte-Sammlung “Herbstküche” zeigt das Team, wie Gesundheit, Genuss und Klimaschutz eigentlich genau zusammenhängen. Anmeldung unter stadtacker@ackermannbogen-ev.de.

Wer wissen möchte, wir man Gemüse auf dem Balkon oder im Garten im urbanen Raum selbst anbauen kann, sollte unbedingt bei den „Urban Gardening”- Workshops vom Umweltreferat des Stuve der LMU und TUM dabei sein! Hier wird alles vermittelt, was für den eigenen kleinen Urban Garden wichtig ist. Und nebenbei wird noch ein leckeres Kräutersalz aus Urban-Garden-Kräutern zubereitet. Den zweitägigen Workshop kann man kommendes Wochenende, am 9. und 10. Oktober, oder am nächsten Wochenende, den 16. und 17. Oktober, besuchen. Anmeldung unter umweltreferat@stuve.uni-muenchen.de.

Zum Schluss noch eine Vorankündigung: Noch bis Dienstag, den 12. Oktober, kann man sich zum Workshop “Kantine: Zukunft in München” des Münchner Ernährungsrats am 22. Oktober anmelden. Hier geht es um die Frage, wie Kantinen in Zukunft gesunde, nachhaltige und leckere Kost anbieten können. Es werden die Probleme bei der Umsetzung dieser Zukunftsvision beleuchtet und Lösungswege sowie Best-Practice-Beispiele vorgestellt. Außerdem gibt es eine Kochshow, die zeigt, wie eine ganzheitlich nachhaltige Küche für Kantinen aussehen kann. Ziel des Workshops ist es, praktisch umsetzbares Wissen zu vermitteln und die Akteure des Außer-Haus-Verpflegungsmarkts besser zu vernetzen. Anmeldung unter ahv@muenchner-ernaehrungsrat.de.

Alle Veranstaltungen inkl. weiteren Infos und Anmeldlinks sind im Klimaherbst-Kalender zu finden und auch im Klimaherbst.MAGAZIN, das im ganzen Stadtgebiet ausliegt (u.a. Hofpfisterei, Bibliotheken, an der Münchner Volkshochschule).

Über den Münchner Klimaherbst

Der Münchner Klimaherbst findet dieses Jahr bereits zum 15. Mal statt. Ziel der Veranstaltungsreihe ist es, Münchnerinnen und Münchner zum Klimawandel zu informieren und ihnen Möglichkeiten zum Klimaschutz aufzuzeigen. In jedem Jahr hat der Münchner Klimaherbst einen thematischen Schwerpunkt. Unter dem Titel „Schmeckt’s? – Klima geht durch den Magen” geht es in diesem Jahr um das Thema Ernährung.