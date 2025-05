Münchner Rotes Kreuz feiert Geburtstag! – So wurde das Jubiläumsfest auf dem Marienplatz gefeiert

Mit einem bunten Jubiläumsfest feierte das Münchner Rote Kreuz am heutigen Samstag 150 Jahre Hilfe und Menschlichkeit. Auf dem Marienplatz informierten sich bei strahlendem Sonnenschein tausende Besucherinnen und Besucher über die Arbeit der Hilfs- und Wohlfahrtsorganisation.

„Wir sind stolz auf die lange Tradition des Helfens – und sehen es als Verpflichtung, auch künftig für die Menschen in der Stadt und im Landkreis München da zu sein, wenn sie uns brauchen“, betont Julian Weiss, Vorsitzender des Münchner Roten Kreuzes.

Unter dem Motto „150 Jahre im Einsatz für Menschen in Not“ präsentierte sich das Münchner Rote Kreuz mit einem abwechslungsreichen Programm: Von spektakulären Einsatzvorführungen – etwa durch die Bereitschaften, die Wasserwacht, die Bergwacht oder die Rettungshundestaffel – über historische und moderne Einsatzfahrzeuge bis hin zu realitätsnahen Simulationen des Rettungsdienstes und der Münchner Rotkreuz Akademie.

Auf der großen Bühne sorgten Live-Musik, Interviews mit Helferinnen und Helfern sowie spannende Präsentationen für Unterhaltung. Informationsstände gaben Einblicke in die sozialen Angebote des Münchner Roten Kreuzes – von Kindertageseinrichtungen über Seniorenhilfe bis hin zu Hausnotruf und „Essen auf Rädern“. Auch kostenlose Gesundheits-Checks wie Blutdruck- und Blutzuckermessungen wurden rege genutzt.

Im Rahmen des Jubiläumsfestes 150 Jahre Münchner Rotes Kreuz wagten sich Bürgermeister Dominik Krause und Klaus Holetschek, MdL, in luftige Höhen: Beide ließen sich von der Bergwacht München vom Dach des Sporthauses Schuster am Marienplatz abseilen – und setzten damit ein deutliches Zeichen der Wertschätzung für das ehrenamtliche Engagement der Einsatzkräfte.

Für die jüngsten Gäste war ebenfalls bestens gesorgt: Kinderschminken, eine Hüpfburg und Mitmachaktionen des Jugendrotkreuzes luden zum Entdecken und Austoben ein.

„Dieser Tag hat gezeigt, wie lebendig und engagiert unser Ehrenamt ist – und wie groß das Vertrauen der Bevölkerung in unsere Arbeit“, so Julian Weiss. „Unser Ziel bleibt es, Menschlichkeit auch in Zukunft mit Leben zu füllen – nah am Menschen, in jeder Lebenslage.“

Die Geschichte des Münchner Roten Kreuzes begann 1875 mit der Gründung der „Freiwilligen Sanitätskolonne München“ durch 26 engagierte Bürger. Heute sind 4.300 ehrenamtliche Helfer der Gemeinschaften Bereitschaften, Wasserwacht, Bergwacht, Jugendrotkreuz und Wohlfahrts- und Sozialarbeit sowie 1.300 hauptamtliche Mitarbeitende rund um die Uhr für die Bevölkerung da. Sie führten im Vorjahr unter anderem 82.000 Einsätze im Rettungsdienst und Krankentransport durch, schulten 14.000 Menschen in Erster Hilfe oder betreuten 900 Kinder in zehn Kitas.

Ob im Rettungsdienst, Katastrophenschutz, der Erste-Hilfe-Ausbildung, in der Kinderbetreuung oder der Unterstützung von Senioren und sozial benachteiligten Menschen – das Münchner Rote Kreuz steht mit zahlreichen sozialen Einrichtungen sowie vielfältigen Betreuungs- und Beratungsangeboten für Hilfe in jeder Lebenslage.