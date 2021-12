Münchner Sommernachtstraum 2022 startet am 6. Dezember in den Vorverkauf

Augen zu und träumen – von einem fulminanten Feuerwerk, Menschen die tanzen und einen tollen Sommertag erleben. Nach zwei Jahren Corona-Pause kehrt der Sommernachtstraum am 16. Juli 2022 endlich wieder in den Park zurück! Nationale und internationale Musik-Acts auf zwei Open-Air-Bühnen, kulinarische Genüsse aus aller Welt, künstlerische Überraschungen und dazu ein Feuerwerk von atemberaubender Größe und Schönheit schaffen eine Sommernacht zum Staunen und Genießen – es wird ganz einfach „a Traum“ im 50. Jubiläumsjahr des Olympiaparks. Vorverkaufsstart ist am Montag, 6. Dezember 2021!

„Wir sind froh, diesen außergewöhnlichen und beliebten Event endlich wieder anbieten zu können. Bedanken möchte ich mich bei allen Fans, die über zwei Jahre hinweg ihre für 2020 erworbenen Tickets nicht zurückgegeben, sondern aufgehoben haben. Für sie und hoffentlich viele neue Besucherinnen und Besucher werden wir alles geben, und ein Festival präsentieren, das möglichst alle Sommer-Träume erfüllt“, erklärt Olympiapark-Chefin Marion Schöne.

Wer unterm Weihnachtsbaum vom Sommer träumen möchte, sollte sich ab 6. Dezember sein Ticket sichern. Kurzentschlossene können bis zum 31. Dezember 2021 ein Early Bird-Ticket für 43 Euro (Kat 1) bzw. 33 Euro (Kat 2) erwerben. Im Anschluss gehen am 1. Januar 2022 Tickets in der Kategorie 1 für 46 Euro bzw. in der Kategorie 2 für 35 Euro in den Verkauf. An der Tageskasse am 16. Juli kosten die Karten dann 49 Euro bzw. 38 Euro. Familien, größere Gruppen und Rollstuhlfahrer genießen den Sommernachtstraum mit ermäßigten Tickets.

Erhältlich sind die Tickets bei München Ticket, Tel. 089 54 81 81 81, https://www.muenchenticket.de/ und Eventim, Tel. 01806 570070, https://www.eventim.de/.

Die Tickets verstehen sich inklusive VVK-Gebühr, zzgl. Versandkosten.