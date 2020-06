MUFFAT.TRANSFORMER – Kultur aus dem Werk live im Stream

Die Kultur hat ja nicht geschwiegen die letzten Wochen. Sie war vielleicht privater. Sie kam aus Wohnzimmern, Schlafzimmern, aus Badewannen, aus der Küche. Die kommenden Wochen und Monate werden genauer zeigen, wie es mit Veranstaltungen mit Publikum vor Ort wieder losgehen kann. Bis es so weit ist kommt das Muffatwerk nun erst einmal zu Euch: Live und in Naheinstellung. Eine Bühne mitten in der großen Halle. Die Leere ringsum versinkt in Dunkelheit, Kameras ringsum schaffen Intimität. Und von wo aus Ihr auch zuseht in Euren vier Wänden oder unterwegs, ihr habt so lange einen ganz besonderen Logenplatz!

Konzerte, Performance, Tanz und Talk. Der Abstand wird gewahrt. Aber wir rocken, wir swingen und wir wiegen uns im Drei-Viertel-Takt. Wir schauen uns an. Wir sprechen miteinander. Über das, was die letzten Monate entstanden ist. Und über das, was wir vorhaben. Mit unseren Gästen. Künstler*innen, Schriftsteller*innen, Philosoph*innen – und Musik nicht zu knapp! Live! Mehrmals wöchentlich wird die Muffathalle so auch im Internet zu dem Ort, für den sie im Herzen der Metropole steht: Ein Ort der Zusammenkunft, eine Heimstatt für Kunst und Kultur aus aller Welt, für Engagement und Leidenschaft. Unterschiedliche Formate an unterschiedlichen Tagen geben etablierten Künstler*innen und begabten Newcomer*innen eine Bühne. Die beteiligten Künstler*innen, die gerne bei dieser Reihe mitmachen und es somit ermöglichen, erhalten auch ein Honorar, das aber wegen den Pandemiezeiten nicht üppig ausfallen kann.

MUFFAT.TRANSFORMER wird dabei beweglich und experimentell bleiben. Die Kunst ist immer im Fluss. Und die Gegebenheiten, unter denen sie stattfindet, sind es auch.

egoFM streamt: Muffat.Transformer – mit egoFM hat das Muffatwerk einen sehr engagierten Partner gefunden, der die Reihe unterstützt und über sein Internetportal die Sendungen livestreamen wird.

Die Streaming-Adressen sind : youtube.com/muffatwerk und www.egofm.de

MUFFAT.TRANSFORMER präsentiert am 06.06.2020 und dann ab dem 12.06. bis 05.07.2020

wöchentlich von Freitags-Sonntags jeweils von 20:30 – 22:00 Uhr:

• Konzerte mit The Kytes, Sepalot Quatett, Cosby und The Whiskey Foundation,

Victoryaz, Matija und DJ Sets von Jay Scarlett und Explizit.

• Literatur: Poesie, Sprachperformance & packende Prosa mit Musik. Schriftsteller*innen

wie z. B. Lisa Jeschke, Nikolai Vogel und die Protagonisten des Isar-Slams sprechen über

ihre aktuellen Bücher und über neue Vorhaben.

• Talks zu relevanten Themen aus Gesellschaft und Philosophie, die uns bewegen. Mit Gästen

aus Wissenschaft, Politik und Kunst, wie Prof. Dr. Dr. h. c. Julian Nida-Rümelin,

Staatsminister für Kultur und Medien a. D.

MUFFAT.TRANSFORMER

Samstag, 6. Juni, 20 Uhr

Zum Start des neuen Formats aus dem Muffatwerk zeigen wir einen Überblick darüber, was das Programm der neuen unabhängigen Spielstätte im Netz ausmacht. Mit Talks, Musik, Performance und Literatur. Zum Beginn haben wir folgende Gäste und Themen:

Musik! Live vor Ort spielt die schwer angesagte Münchner Indie-Band Kytes. Anfang des Jahres feierten sie das Release ihres Albums “good luck” und spielten Ende Februar in der Stadt gleich drei Konzerte an einem Tag – darunter auch in der Muffathalle, ausverkauft! – und kurz darauf war erst Mal Schluss mit der weiteren Tour. Aber das Glück soll weitergehen! Und wir sind glücklich sie heute Abend bei uns zu haben!

Literatur! Welche Texte sind entstanden in dieser Zeit in Zurückgezogenheit. Gab es da eine

besondere Möglichkeit, sich zu konzentrieren? Oder war das alles nur zu eng, fragt der Schriftsteller und Künstler Nikolai Vogel, der bei MUFFAT.TRANSFORMER mit den eingeladenen Autor*innen auch über neue Pläne sprechen wird sowie über die Sehnsucht, die uns packt. Zum Auftakt lässt er ein Band laufen ganz wörtlich. Aufnahme läuft! Und präsentiert Lisa Jeschke mit einer Lyrik-Performance aus ihrem Band “Die Anthologie der Gedichte betrunkener Frauen” mit dem sie derzeit von sich Reden macht und zum Beispiel gleich mal die Lyrik Empfehlungen 2020 für sich einnahm.

Talk! Julian Nida Rümelin, Philosoph und Kulturstaatsminister a. D., im Gespräch über

Risikoethik. “Für was ist der Staat verantwortlich – auch dafür, dass sich jede Person vernünftig verhält, zumindest in der Krise! In der Corona-Krise wird das Spannungsverhältnis zwischen individueller Freiheit und staatlicher Verantwortung offenkundig. Im Vortrag und Gespräch geht es um Reichweite und Grenzen individueller Autonomie“

Und jetzt? Kultur! Dietmar Lupfer (Muffathalle) und Benedict Mirow (NIGHTFROG), die

MUFFAT.TRANSFORMER ins Leben riefen, geben einen Ausblick für diese neue Reihe.

Hintergrund

Ideengeber & Macher von MUFFAT.TRANSFORMER sind Dietmar Lupfer (Künstlerischer Leiter des Muffatwerks) und Benedict Mirow (Filmregisseur und Produzent) verstehen Muffat.Transformer als kraftvolles Zeichen für eine unabhängige Kunst- und Kulturszene und möchten damit auch in Zeiten der Kontaktlosigkeit den Kulturschaffenden eine Bühne und Heimstatt bieten. Stark, bunt und auf höchstem Niveau.