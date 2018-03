Munich Action Sports Heroes vom 22.-24. Juni 2018 im Olympiapark München

MASH – Wandel ist Programm

MASH reloaded! Internationaler Actionsport und lässiger Lifestyle immer wieder neu inszeniert in einem einzigartigen Umfeld – das ist MASH im Olympiapark München. So geht Deutschlands größtes Actionsport-Festival auch bei seiner inzwischen fünften Auflage an den Start. Vom 22. bis 24. Juni 2018 erwarten die Besucherinnen und Besucher hochklassige Contests auf innovativen Set-ups und natürlich die weltbesten Athleten der Skateboard-, Wakeboard- und BMX-Szene.

„Wandel und Weiterentwicklung ist bei MASH ganz klar Programm. Darum ist es uns auch gelungen, in den letzten vier Jahren immer wieder Zehntausende Besucherinnen und Besucher in den Olympiapark zu ziehen und auch neue Zielgruppen für unser Actionsport-Festival zu gewinnen“, erklärt Olympiapark-Chefin Marion Schöne. Entsprechend präsentiert MASH auch in diesem Jahr einen neuen Skateboard-Contest, den RED BULL ROLLERCOASTER, eine spannende Mischung aus Street und Bowl Skateboarding, mit ein paar Anleihen an die Megaramp. Marion Schöne: „Wir freuen uns sehr, Red Bull wieder als Partner bei MASH dabei zu haben und diesen spektakulären Wettbewerb unserem Publikum im Olympiapark zeigen zu können.“ Auch beim Wakeboard- und BMX-Contest gibt es ein Facelift: Ein neu konzipiertes Setup auf dem Olympiasee sorgt beim Wakeboard-Wettbewerb für jede Menge Airtime und anspruchsvolle Kickertricks. Und die Fahrer des BMX PARK werden diesmal ihre Tricks auf dem Olympiasee zeigen, genauer gesagt auf einem 700 Quadratmeter großen Kurs, der in den See gebaut ist.

„Uns ist bewusst, dass Actionsport auch ein eigenes Lebensgefühl ist und seine eigene Kultur pflegt, und genau diesen Spirit möchten wir jedes Jahr aufs Neue bei MASH ‚feiern‘. Darum liegt unser Augenmerk natürlich auf den sportlichen Wettbewerben und international hervorragenden Athleten. Aber genauso sind wir darauf bedacht, das Rahmenprogramm hoch attraktiv zu gestalten, mit Leben zu füllen und zu ergänzen“, so Frank Seipp vom MASH-OK. Und tatsächlich wird es für die Besucher neben dem MASH FEST mit seinen interaktiven Zonen, Musik, Kunst, Fashion und Infotainment, heuer noch eine weitere Attraktion geben: den Gast-Event DRONE PRIX MUNICH, ein international hochklassiges Drohnen-Rennen der Drone Champions League (DCL).

Der Clou: Alle sportlichen Events als auch das Rahmenprogramm von MASH sind in diesem Jahr frei zugänglich!

Die MASH-Contests 2018

RED BULL ROLLERCOASTER

Skateboarden gehört zu MASH wie die Weißwurst zum bayerischen Frühschoppen. Doch die wird dieses Mal frisch und heiß serviert, denn mit dem RED BULL ROLLERCOASTER kommt ein komplett neuartiges Format in den Olympiapark. Der Schweizer Oli Bürgin, selbst seit 30 Jahren Skater und Sportdirektor des Skateboard Contests, beschreibt seinen Ansatz so: „Red Bull Rollercoaster ist eine spannende Mischung aus Street und Bowl, mit ein paar Anleihen an die Megaramp. Wie bei jedem Rollercoaster wird am höchsten Punkt gestartet und dann geht’s mit Speed und Style ab in Richtung Ziel.“ Das Gelände im Olympiapark ist für den knapp 400 Meter langen Kurs perfekt geeignet und bietet vielen Fans eine optimale Location und der internationalen Skate-Elite die geeignete Bühne. Der slopestyle-artige Rollercoaster wird zeigen, wer der vielseitigste Fahrer ist und kreativ das breite Spektrum an Obstacles nutzen kann. Die Fahrerliste ist noch geheim, doch so viel darf verraten werden – mit Skateboard-Prominenz ist zu rechnen.

WAKEBOARD PARK

„MASH ist für mich der größte Contest des Jahres mit einem perfekten Set-up. Die tolle Atmosphäre am Olympiasee und die Mengen von Zuschauern, die mitfiebern, machen für mich diesen Wettbewerb so einzigartig“, freute sich der Allgäuer Felix Georgii, der sich im letzten Jahr den Sieg in der Best-Trick-Wertung sicherte. Und auch der Sieger des Wakeboard-Wettbewerbs 2017, der amerikanische Newcomer Guenther Oka, war begeistert und erleichtert den Contest gewonnen zu haben: „Schon in der Knock-Out-Round wurden die Tricks nur so rausgehauen … Ich bin echt glücklich, hier gewonnen zu haben.“ Aber MASH wäre nicht MASH, wenn nicht jedes Jahr etwas Neues auf dem Programm stehen würde. Verraten wird nur so viel: Ein neu konzipiertes Setup sorgt für jede Menge Airtime, anspruchsvolle Kickertricks und stylische Railhits. Auf die Besucher warten geballte Wakeboard-Action und jede Menge Spaß mit den weltbesten Wakeboardern, unter anderem der Australier Brenton Pristley sowie die deutschen Top-Athleten Nico von Lerchenfeld, Dominik Gührs und auch wieder Felix Georgii.

BMX PARK

Das wird fantastisch! Nach der BMX Spine Ramp im letzten Jahr auf dem Coubertinplatz präsentieren die besten BMX-Rider ihre Tricks 2018 auf dem Olympiasee! Besser gesagt auf einem einzigartigen Kurs, der in den See gebaut ist. Damit ist beim BMX-Contest nicht nur erstklassiger Sport mit den international erfolgreichsten Athleten garantiert, sondern auch eine hervorragende Sicht auf das Geschehen in einer absolut außergewöhnlichen und faszinierenden Kulisse. Natürlich stellt der Kurs an die Fahrer höchste Anforderungen. Jumpboxes, Quarter Pipes, Spines und Wall Ride auf einer Fläche von 700 Quadratmetern bieten viele Transfermöglichkeiten und verlangen den Teilnehmern jede Menge Kreativität, Trickreichtum – einfach ihr ganzes Können ab. Insgesamt werden sich zwölf der Top Stars aus der BMX Freestyle-Szene, darunter der fünfmalige X Games-Goldmedaillen-Gewinner Daniel Dhers (Venezuela/33 Jahre) und der junge, erfolgreiche Fahrer Paul Thölen (19 J./Viersen), auf der neuen und außergewöhnlichen „Spielwiese“ messen und dabei die Zuschauer auf den Rasenstufen am Ufer des Olympiasees begeistern. Erst im letzten Jahr feierte der BMX Spine Ramp-Contest eine grandiose Premiere, bei der am Ende der Russe Kostya Andreev mit den variantenreichsten Tricks vor 10.000 Zuschauern gewann.

Das MASH-Rahmenprogramm

MASH FEST und CULTURAL VILLAGE

Das MASH FEST mit seinen interaktiven Zonen, Musik, Kunst, Kultur und Infotainment ist der Treffpunkt für alle Besucherinnen und Besucher. Denn hier kommen Sport und Lifestyle des Actionsports zusammen. Und in diesem Jahr wird es noch einmal bunter und abwechslungsreicher. Wer will, kann hier an nahezu 100 Ständen den Fun-Faktor der verschiedenen Sportarten selbst erfahren, sich über die neuesten Trends informieren, selbst kreativ werden, an den Foodtrucks seinen Hunger stillen oder sich in der Chill-out-Area eine Minute Ruhe gönnen.

Runterkommen darf man auch im CULTURAL VILLAGE inmitten von Schöngeistern der Kunst, handwerklichen Perfektionisten und hingebungsvollen Designern. Das Village ist ein geplantes Durcheinander ziemlich lässiger Ideen in der entspannten Atmosphäre eines entspannten get-together.

DRONE PRIX MUNICH

Drone Champions League meets MASH – Den Drohnen-Rennsport als Weltsport zu etablieren – dieser Aufgabe hat sich die Drone Champions League (DCL) verschrieben und veranstaltet dazu Rennen an außergewöhnlichen Orten mit den besten Piloten der Welt – in diesem Jahr als Gast-Event bei MASH im Olympiapark! Beim DRONE PRIX MUNICH können die Besucher erstmals die Faszination Drone Racing hautnah miterleben!

Mehr unter www.munich-mash.com