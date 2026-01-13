MVGO: HandyTickets ab sofort auch ohne Registrierung

Die Münchner Verkehrsgesellschaft (MVG) macht den Kauf von HandyTickets in der App MVGO noch einfacher. Ab sofort ist der Ticketkauf ohne vorherige Registrierung möglich.

Die MVG optimiert die App laufend und orientiert sich dabei an den Bedürfnissen der Fahrgäste. Der registrierungsfreie Verkauf von HandyTickets ist für Fahrgäste, die nur gelegentlich mit Bus und Bahn unterwegs sind, sowie für Touristen besonders praktisch. Lediglich Name, Vorname und eine E-Mail-Adresse sind für den Kauf erforderlich, um das Ticket zu personalisieren sowie die Rechnung zu verschicken. Die Bezahlung erfolgt bequem über Apple Pay oder Google Pay. Ohne vorherige Registrierung erhältlich sind Einzelfahrkarten, Tages- und Wochenkarten sowie Anschlusstickets.

Auch registrierungsfrei gekaufte Tickets sind personalisiert und nicht übertragbar. Bei einer Kontrolle ist neben dem Ticket auch ein Lichtbildausweis vorzuzeigen. MVVswipe, die Streifenkarte sowie Monatskarten und Abos sind weiterhin nur mit M-Login verfügbar. Wer sich registriert, profitiert von erweiterten Zahlungsmöglichkeiten wie SEPA-Lastschrift und Kreditkarte sowie der Möglichkeit, bestimmte Tickets auf andere Endgeräte zu übertragen.